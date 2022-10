Mint a balatonfüredi klub honlapjának elmondta, 2015-ben kezdett el röplabdázni Békéscsabán, de egy évvel azelőtt már járt ki a felnőtt csapat meccseire és nagyon megtetszett neki a játék. Megkereste Sinkáné Kiss Anikó edző, nála ismerkedett meg jobban a sportággal.

– Békéscsabán az U11-ben megnyertük a magyar bajnokságot, U13-ban 24 meccsből 24-et nyertünk, de sajnos az a szezon a Covid járvány miatt nem fejeződhetett be. Két éve, U15-ben a másodosztályból feljutva lettünk negyedikek a bajnokságban, tavaly pedig megnyertük az U15-ös első osztályú bajnokságot és az U17 másodosztályú bajnokságot is – sorolta békéscsabai eredményeit Nagy Emese.

A Szent Benedek Akadémiára a korábbi csabai sikeredző, Kormos Mihály miatt esett a választása, aki három éve a klub utánpótlás szakmai igazgatójaként dolgozik.

–Amikor Misi bácsi idejött, akkor kezdtük el követni, hogy mi történik Balatonfüreden. Tetszett az, amit ebből láttam és tetszettek a tervek is. Nemcsak a sportot, a középiskolai tanulmányaimat angol nyelvi előkészítős osztályban is tudom itt folytatni, ezért jöttem ide. Nagyon jól érzem magam, nagyon tetszenek az edzések, a közösség is nagyon jó, nagy könnyebbség, hogy az iskola, a kollégium és a csarnok is egy helyen van. A röplabdában az a célom, hogy az új csapattal mindig a legjobbat hozzam ki a lehetőségeimből.