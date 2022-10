A túrricsei viadalt a speciális versenyzők, így az autista, az ADHD-s és a Down-szindrómás sportolók kata-versenye nyitotta meg és a sportolók magas színvonalon bizonyítottak a rátermettségüket. Ezután a további versenyzőké volt a terep formagyakorlatban és küzdelem versenyszámban, a nézők pörgős, technikás harcokat láthattak. Hat egyesület közel száz versenyzője vett részt a bajnokságon, egyéni formagyakorlat és kumite-kategóriában szenszei Nyesti Csaba (5. dan), a bírói bizottság elnöke és főbíró, illetve szenszei Tripa Andrei (3. dan) főtitkár és nemzetközi bíró vezényletével. A verseny színvonalát emelte a Magyar IKU Karate Szövetség elnöke, sihan Feszt Norbert (7. dan) jelenléte is. Az ob-n elindultak a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület gosinkai karate szakosztályának versenyzői is. Bár a küzdelmi szabályrendszer távol állt a Gregor László (8.dan) vezette csapattól – a csabai csoport elsődleges célja nem is a versenyzés, hanem az önvédelem gyakorlása – azért megállták a helyüket a Békés megyei fiatalok.