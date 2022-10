Hihetetlenül boldog vagyok most! A fitmodell kategória az egyik személyes kedvencem, mert ebben a sportosság és a nőiesség egyaránt megjelenik. A gála tökéletes zárása volt az idei évemnek. Ez a tizennegyedik győzelmem volt ebben a szezonban, mindent összevetve pedig most állhattam fel huszadjára a dobogó első fokára versenyzői pályafutásom alatt. Nagyon hosszú volt ez a szezon, el is fáradtam a végére. Most pihenek egy darabig, végiggondolom, hogy mit sikerült ebben az évben elérnem, utána pedig újult erővel készülök a következőre