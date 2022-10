A gálán hat párban mérkőztek versenyzők a profi ökölvívás szabályrendszere alapján. Először fordult elő, hogy a Surman-fivérek egy azon gálán bunyóztak a profik között, hiszen Zoltán – profik között használatos nevén, Suriboy Jr. The Black Panther – már évek óta itt versenyez és a WBO (World Boxing Organization) ifjúsági világbajnoka. Áron, alias Suriboy The Tiger pedig június 25-én debütált a profik között, ahol azonnal el is nyerte az RBO (Royal Boxing Organization) által fiatal tehetségek számára felajánlott díszes övet.

Az eseményen Áron a negyedik párban lépett szorítóba. Ellenfele Hevesi Miklós volt, míg Zoltán az est fő mérkőzésén a szerb Darko Knezevics ellen bokszolt. Az összecsapásokat négy menetre írták ki.

– Mindkét fiamtól azt kértem, hogy keményen és lendületesen kezdjenek az első két menetben és igyekezzenek megosztani az ellenfelek figyelmét úgy, hogy egyszerre támadnak fent és lent is, vagyis fejre és testre is egyaránt, így hamar kiderül, hogy a tervezett mérkőzések második részében, mennyire bírják az ellenfelek kondícióval. – beszélt a stratégiáról az edző-édesapa id. Surman Zoltán. – Ez a taktika be is jött. Áron lendületes támadásait Hevesi nehezen tudta elkerülni és fejre több ütés is beszedett, amelyek láthatóan a menet második felére lelassították és inkább védekezésre, a kiütés elkerülésére kényszerítették. A második menet elején Hevesi mindent feltett egy lapra, de a békési fiú ezeket a támadásokat rendre hatástalanította. Kizárt, majd nagyon szép kontrákat indítva „büntette” ellenfelét. Több ütés is tisztán ült a fejre, és testre is, végül a bíró technikai KO-val beszüntette a mérkőzést.

Suriboy Jr. The Black Panther is lendületesen kezdett Knezevics ellen. A rutinos szerb is igyekezett, hogy esetlegesen idő előtt lezárja a mérkőzést, de a békési bokszoló sorra megelőzve kemény ütéseket vitt be először fejre, majd testre. A menet közepén a szerbet egy kemény jobbossal eltalálta fejen, melynek következtében az padlóra került, a bíró pedig rászámolta az ilyenkor szokásos nyolcat.

– Knezevics felállt és jelezte, hogy készen áll a folytatásra, de inkább ne tette volna, mivel a leütésnek köszönhetően lényegesen lassabb lett Zolinál. A fiam ezt kihasználva, még három alkalommal küldte padlóra, mielőtt a bíró végleg beszüntette volna a mérkőzést, amely az első menet végét jelző gongszó előtt véget is ért, és technikai KO-val győzött – elevenítette fel a ringcsatát id. Surman Zoltán.