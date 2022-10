Mezőmegyer SE II–Okány KSK 6–1 (1–0)

Labdarúgás Megyei III. osztályú mérkőzés. Mezőmegyer, 30 néző. V.: Karácsony. G.: Csontos 2, Moka 2, Zsombori (11-esből), Kolláth, ill. Gyöngyösi I. Jó: ill. Bujdosó, Varju Roland, Tóth T.

Antal Sándor: – Már az első perctől domináltunk. Ismét a jó arcunkat mutattuk, de a helyzetkihasználásal hadilábon állunk. Remélem most már elindulunk felfelé. Nem is olyan nehéz ez a foci, ha nem szájjal csináljuk és nem a társakkal foglalkozunk, hanem a saját teljesítményünkkel! Gratulálok az ellenfélnek a lelkes első félidei játékhoz. Varju Richárd: – Tisztában voltunk vele, hogy a megyei harmadosztályban hétről-hétre akár nagy mértékben is eltérő összetételben kell pályára lépnünk, ezért sem foghatjuk erre a mai vereségünket. Az első játékrészben elhibázott négy közel százszázalékos ziccerünk után a futball örök érvényű törvénye igazolódott be. A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, a második játékrészben pedig rendkívül amatőr módon a felelőtlen magatartásunk miatt nagyra nyílt az a bizonyos olló.

Sarkadkeresztúri SE–Bucsa SE 2–0 (1–0)

Sarkadkeresztúr, 70 néző. V.: Nagy G. G.: Sáss, Szabó Milán. Jó: Ifj Szabó Mózes, Tóth I., Kopács, Patkás, Molnár M., ill. Farkas B.

Id. Szabó Mózes: – Ma jól futballoztunk. A második félidőben gólokat kellett volna szerezzünk, de hála Istennek a sok kihagyott helyzet nem bosszulta meg magát. Nagy Ferenc: – Ma támadásban impotensek voltunk. A védelemben meg elég volt két hiba a vereséghez. Gratulálunk a hazaiaknak! Csávás Lajos

Végegyházi SE II–Kamuti SK 4–1 (2–1)

Végegyháza, 50 néző. V.: Csikós. G.: Multyán Cs. 3 (az elsőt 11-esből), Borbás, ill. Bán. Végegyházi jók: Multyán Cs., Borbás, Szakál, Matúz L., Balla.

Fejes István: – Teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. Gál András: – Megérdemelt hazai siker, kis játékvezetői segítséggel. F. I.

Gerlai SE–Békéssámsoni SK 5–1 (2–0)

Békéscsaba, 20 néző. V.: Szabó Cs. G.: Szász T. 3, Seres, Zdolik M., ill. Hideg. Jó: az egész csapat, ill. Balázs Vörös.

Kerekes György, a Békéssámson elnöke: – Látszódik, hogy mi népszerű ellenfelek vagyunk, mert a Gerla a múlt héten kilenc emberrel állt ki, ma tizennyolcan voltak. Igaz, a vereség oka nem ez volt. Jó játékvezetés.

Kötegyáni FC–Zsadányi KSE 2–1 (0–0)

Kötegyán, 50 néző. V.: Dohar. G.: Bozsányi I. T., Flóra, ill. Csongrádi. Kötegyáni Jó: az egész csapat.

Gurzó Sándor: – Az akarásunknak meglett az eredménye. Czimbalmos Imre: – A sok hiányzó mi nem rúgtuk be a helyzeteket, a hazaiak viszont négyből kettőt igen. A hazaiak egyik játékosa olyan szavakat használt a nézők felé, ami nem futballpályára való.

Vésztői TK–Telekgerendási SC 7–2 (3–1)

Vésztő, 120 néző. V.: Saitz. G.: Pap Zs. 2, Szőke 2, Fazekas R., Tóth Z., Tukacs, ill. Andó, Kmecz. Kiállítva: Brhlik (Telekgerendás, utolsó emberként szabálytalankodott) az 5. percben. Vésztői jók: Lázár T., Fazekas R., Pap Zs.

Kuti István technikai vezető: – A mérkőzés nagy részében a labdát birtokolva szép játékkal, gólokkal sikerült kihasználnunk, hogy az ellenfelünk már a mérkőzés elején emberhátrányba került. Dicséret illeti az egész csapat játékát! Gratulálok a csapatnak! Onáka Zoltán: – Egy felelőtlen megmozdulás eldöntötte a mérkőzést és emellé még hoztuk az idegenbeli sokgólos formánkat. K. I.

Szabadnapos: Kardos KSK.

A megyei III. osztály állása:

1. Vésztői TK 6 1 1 25—16 19

2. Sarkadkeresztúr 6 — 1 35–5 18

3. Bucsa SE 6 — 2 45—16 18

4. Mezőmegyer II 4 1 3 26—15 13

5. Zsadány 4 — 2 23—8 12

6. Kamuti SK 4 — 3 26—13 12

6. Kardos KSK 4 — 3 19—10 12

8. Kötegyán 3 — 3 22—19 9

9. Telekgerendás 2 — 5 21—25 6

10. Végegyháza II 1 1 3 7—14 4

11. Okány KSK 1 1 5 12—26 4

12. Gerlai SE 1 — 4 5—48 3

13. Békéssámson — — 7 6—57 0