Körösladány MSK–BVSC Zugló 0–0 (0–0)

NB III.-as mérkőzés. Körösladány. V.: Borbás. KMSK: Kertész – Ruzsa, Bakk, Csicsely, Zelenányszki, Talpalló Á., Szántó, Pusztai, Papp D., Burai D. I., Malkócs. Vezetőedző: Ekker Attila. BVSC: Kovács B. – Májer, Balogh M., Nádor, Nagy J., Szalánszki, Szilágyi M., Tóth L., Benkő-Bíró, Tamási Zs., Tóth. K. Vezetőedző: Kincses Ádám. KMSK jó: Kertész, Szántó, Zelenyánszki, Talpalló Á.,Ruzsa, Pusztai.

Ekker Attila: – Sok volt a jó teljesítmény, nehéz bárkit is külön kiemelni a csapatunkból. Nagyon fegyelmezettek és koncentráltak voltunk. Ha minden meccsen így teljesítünk, akkor bárki ellen jók vagyunk az ikszre. Viszont most sem az egy pont volt a célunk és akadtak is lehetőségeink, hogy megszerezzük a győzelmet. A meccs képe alapján ugyanakkor reális eredmény a döntetlen.

11. forduló. További eredmények: Sényő–Tiszaújváros 2–3, Tiszafüred–Kisvárda II. 1–0, DVTK II.–Hatvan 0–1, Karcag–Pénzügyőr 1–0.