Népszerű versenyszám, az amatőröké, éppen ezért mindig nagy létszámban állnak rajtvonal mögé, idén mintegy 80-100 indulóra számítanak 6000 méteren, melyen egy nemes cél érdekében, a Remény-Lak menhelyen élő állatokért futnak. A nevezési díj egy tetszőleges összeggel kiegészíthető, ugyanis a teljes bevételt jótékony célra fordítják. Minden amatőr futó emlékérmet, az első három sportruházat-díjat kap, a legeredményesebb békéscsabai versenyző a Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete különdíjában részesül.

Tóth Sándor elmondta, hogy a részükről már akár holnap elkezdődhet a verseny, hiszen gyakorlatilag mindennel készen állnak.

– Harmincfős rendezői gárda felel azért, hogy minden a szabályoknak megfelelően, zökkenőmentesen menjen le – mondta – A futás ás programokkal is készülünk, így lesz kutyás ügyességi bemutató is. A helyszínen sül majd a jó csabai kolbász. Jó hangulatú, színvonalas, jó eredményeket hozó versenyre számítok, melyen tiszteletét teszi súlylökő világbajnokunk, Márton Anita is.

A Mezei Magyar Liga négy fordulóból áll, az ötödik verseny jövő tavasszal már az országos bajnokság lesz. A békéscsabai versenyt idén november 12-én a veszprémi, november 24-én a szombathelyi forduló követi.