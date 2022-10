A Magyar Úszószövetség (MÚSZ) dél-alföldi régiója az elmúlt időszakban több foglalkozást is szervezett a Jövő Bajnokai projekt keretén belül. Az egyik ilyen összejövetelen Egressy János tartott előadást a jógáról és a szárazföldi nyújtó-lazító gyakorlatokról, a neves szakember a békéscsabai sportolókat külön dicséretben is részesítette. A dél-alföldi régiós válogatott felső két korosztályára egy edzőtábor is várt, amelyet a Kecskeméten sorra került 5. Őszi-kupa megméretéssel zártak a tehetségek. A BEÚK fiataljai közül Rozek Petra 50 méter mellen arany-, Dér Máté és Reisz Nándor pedig bronzérmes lett 200 m mellen.

A MÚSZ dél-alföldi régiós Jövő Bajnokai válogatottja Hódmezővásárhelyen tartotta októberi foglalkozását. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint a békéscsabai egyesületet Petróczki Zsombor tréner, valamint Nagy-Benedek Izabell, Perza Berta, Rozek Petra, Nagy-Benedek Olivér és Petróczki Zsombor sportolók képviselték. Mihályvári-Farkas Viktória, olimpiai hatodik, Európa-bajnoki arany- és ezüstérmes úszó, illetve Kutasi Gergely edző úszó volt ebben a hónapban a meghívott előadó. Sok hasznos tapasztalatot osztottak meg versenyzőkkel, valamint felhívták a figyelmet bizonyos edzéselemek fontosságára is. Ezt követően a vízben egy rövid technikai gyakorlatsort mutattak be, amely során Kutasi Gergely úszásnemenként modellezte a legfontosabb variációkat.