A Debrecen második csapatához látogatott az NB III. Keleti-csoport 11. fordulójában vasárnap délelőtt a Füzesgyarmat. A hazaiaknál hét (!) játékos is a szombaton a Honvéddal mérkőző NB I.-es felnőttcsapat keretéből „játszott le” ezen a mérkőzésen is, így a gyarmatiaknak pokolian nehéz dolguk volt. Az első percektől kezdve nyomás alatt tartotta riválisát a „kis Loki”. Negyedóra kellett, mire belerázódott a játékba a Gyarmat, amely az első ígéretes támadásából meg is szerezte a vezetést a 17 éves, az előző, Putnok elleni hétközi körben két gólt is jegyző Kiss Gábor révén.

Az első félidő hátralévő részében teljesen kiegyenlített volt a küzdelem. A szünet után a rutinos vendégjátékosok – az elmúlt időszak sorozatterhelése miatt – látványosan kezdtek fáradni. Mire a Békés megyei szakmai stáb frissítéssel próbálkozott, egyenlítettek a debreceniek. Az utolsó fél órában a szerencse a sárrétiek mellett állt, megőrizték a döntetlent, így az FSK immár hét mérkőzés óta veretlen a harmadosztályban.

DVSC II.–Füzesgyarmati SK 1–1 (0–1)

NB III.-as mérkőzés. Debrecen, Egyetemi Sporttelep. V.: Nagy A. DVSC II.: Erdélyi – Baranyai, Tordai, Dreskovics, Saná – Kyziridisz, Cibla, Major (Füzfői, 76.) Manrique – Rácz (Bökönyi, 85.), Takács B. Vezetőedző: Máté Péter. Füzesgyarmat: Fildan – Raducu, Toca (Vaszilijevics, 46.), Achim S. (szabó B., 60.), Pataki, Kis Sz. (Bódis, 60.), Achim Á., Popescu, Oltean, Cigan (Orovecz, 66.), Kiss G. (Szilágyi J., 83.). Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. G.: Manrique az 55., ill. Kiss G. a 14. percben.

Boros Tibor: – Látva az ellenfél felállását és a mérkőzés összképét is, azt kell mondanom, hogy az egy pont ajándék nekünk.