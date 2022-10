Orosházi MTK-ULE 1913–Végegyházi SE 2–1 (1–0)

Megyei I. osztályú mérkőzés. Orosháza, 300 néző. V.: Coroban. Orosháza: Marunák – Kasuba, Szabó Ákos, Huszár (Harangozó), Darida, Vincze A. (Fehér), Papp M. (Tóth L.), Endrefalvi, Miszlai, Gedó, Selmeczy. Edző: Buza Barnabás. Végegyháza: Nagy B. – Répási (Lugasi M.), Dajcs, Dócza, Péli (Tanner), Bagyinszki (Gazsi), Vincze D., Simó, Rajsli (Bozsó M.), Katona (Mátó), Bojtos. Edző: Balázs József.

G.: Vincze A. a 17., Endrefalvi a 85., ill. Gazsi a 93. percben. Jó: Vincze A., Gedó, Darida, Endrefalvi, ill. Dócza.

Buza Barnabás: – Az első félidőben gólokkal kellett volna vezetnünk, ezért oda kell figyelni, hogy a lehetőségeket maximálisan kihasználjuk. A szünet után eddig még nem tapasztalt jelenséggel szembesültünk, valaki akart ellenünk focizni. Ezt is jól kontrollálták a játékosaim. Remélem, hogy a játékosok motivációja a jövőben is százszázalékos marad. Balázs József: – Az a csapat nyerte a mérkőzést, amelyik jobban akarta a győzelmet. B. B.

Gyomaendrődi FC–Szeghalmi FC 2–4 (2–1)

Gyomaendrőd, 70 néző. V.: Jakab. Gyomaendrőd: Babák – Bartik (Pásztor), Miklavicz, Valach (Molnár T.), Szilágyi B. (Berta), Forgács (Kókai), Szabó P., Kovács A., Hunya, Hanea, Sebők. Edző: Tasi Róbert. Szeghalom: Vastagh – Tatár, Cserna R., Mészáros, Mező (Cserna D.), Papp Zs., László L. (Turi), Polonio-Guerreiro, Darányi, Marton (Komódi), Takács J. Edző: Boruzs István.

G.: Berta a 15., Sebők a 37., ill. Marton a 31., Mészáros az 56., Mező a 76., Pásztor (öngól) a 84. percben. Jó: Hanea, Sebők, Forgács, ill. az egész csapat.

Tasi Róbert: – Az első játékrészt úgy hoztuk le, ahogy megbeszéltük. A második félidőben óriási egyéni hibákat vétettünk és ezzel felhoztuk ellenfelünket. Győzelmet szalasztottunk el, de fel kell állnunk a padlóról és csinálni kell tovább azt, amit elkezdtünk a bajnokság elején. Boruzs István: – Hetek óta sokat tettünk a sikerért, aminek ma meglett az eredménye. Ma kiélvezzük ezt, de azután dolgozunk tovább, mert több játékelemen is fejlődnünk kell. Gratulálok valamennyi játékosnak. Megérdemelten nyertünk. T. R.

Nagyszénás SE–Jamina SE 2–0 (0–0)

Nagyszénás, 70 néző. V.: Fekete. Nagyszénás: Magony – Godár, Szlovák (Liska), Takács, Libor, Kukovecz, Kovács L. (Lévai), Péter (Simon L.), Nagy Sz., D., Kókai Á., Márk. Játékos-edző: Juhász Norbert. Jamina: Zelenyánszki A. – Horváth M., Kardos T., Géczi, Szaszák, Kurta, Lipták-Pikó, Gál, Ökrös, Sinkó, Bencsik Cs. Edző: Pozsár Gábor.

G.: Kókai Á. Az 50., Nagy Sz. D. a 89. percben. Jó: Libor, Kovács L., Kókai Á., Nagy Sz. D., ill. Bencsik Cs., Horváth M., Kardos T., Szaszák, Zelenyánszki A.

Juhász Norbert: – Hamarabb is eldönthettük volna a mérkőzést, rengeteget helyzetet kihagytunk, de a lényeg a három pont volt. Gratulálok a vendégcsapatnak! Masszívan és nagy akarással játszottak. Pozsár Gábor: – Nagyot küzdöttek a srácok és ha ilyen hozzáállással folytatjuk, akkor előbb-utóbb jönni fognak az eredmények. Asztalos Gábor

Sarkadi Kinizsi LE–Gyulai TFC 0–0

Sarkad, 100 néző. V.: Kovács A. Sarkad: Kurta – Trippon (Hrabovszki), Szalazsán, Oláh G., Farkas M., Komlósi (Jánki M.), Kovács M. (Kálló), Jánki I., Kollát, Szilágyi (Szabó G.), Erdei. Edző: Balogh Csaba. Gyula: Jakab – Nagy S., Nyéki, Kovács Zsombor, Kártyás (Piss), Farkas Á. (Radics), Nagy G., Kiss T. (Bondár), Vágási, Kovács Zsolt, Lőrinczi (Varga Z.). Edző: Sajben Gábor.

Sarkadi jók: az egész csapat.

Balogh Csaba: – Nagyon nagy elismerés a csapatnak azért, ahogyan hozzáállt a mérkőzéshez, és bizonyította, ha akar és küzd, akkor egy élcsapat ellen is lehet sikert elérni. Remélem, lesz folytatása. Sajben Gábor: – Nehéz egy olyan csapat ellen játszani, amelyik akkor áll ki, amikor kedve van, de akkor is az első perctől kezdve húzza az időt. Ez nem ment fel minket a mai szégyentől. B. Cs.

Medgyesbodzás SE–Szarvasi FC 0–3 (0–2)

Medgyesbodzás, 80 néző. V.: Tóth I. Medgyesbodzás: Véha – Turcsek, Dunai (Kelemen), Nagy L., Nagy K. (Oláh A.), Sódar, Juhász, Mazán B., Varga V., Novák (Kovács Zs.), Tokaji. Edző: Mazán Zoltán. Szarvas: Köteles – Zima (Pilán), Furár, Polonszki, Bány (Kerekes), Simon R. (Magyar), Kiri M., Deli (Lénárt), Pilán M., Zahorán, Barna (Czvalinga). Edző: Somogyi János.

G.: Bány a 16., a 80. Zima a 25. percben. Jó: Turcsek, Tokaji, Varga V., ill. Kiri M., Bány, Pilán M., Zima.

Mazán Zoltán: – Az első félidőben a Szarvas ránk erőltette az akaratát, ami gólokban is megmutatkozott. Ezután a csapat megpróbált még nagyobb ellenállást kifejteni, ami sikerült is, így a második félidőben voltak veszélyes támadásaink. Nem adjuk fel! Megyünk tovább! Somogyi János: – Az első félidőben remekül játszottunk, a másodikban már a hazaiak is tudtak veszélyt jelenteni. Reális eredmény született. Győri Ferenc

Mesterlövészek

A megyei I. osztály góllövőlistája

8 gólos: Sebők (Gyomaendrőd), Endrefalvi (Orosházi MTK ULE 1913).

7 gólos: Miszlai (Orosházi MTK ULE 1913), László L. (Szeghalom).

6 gólos: Hanea (Gyomaendrőd), Bány (Szarvas), Nagy Sz. D. (Nagyszénás).

5 gólos: Mészáros (Szeghalom).

4 gólos: Bondár, Nagy G. (Gyula), Péter, Takács M. (Nagyszénás).

3 gólos: Berta (Gyomaendrőd), Zima (Szarvas), Lőrinczi (Gyula), Lugasi M. (Végegyháza), Harangozó (Orosházi MTK-ULE 1913), Varga V. (Medgyesbodzás), Darányi, Marton (Szeghalom).

2 gólos: Mező (Szeghalom), Szabó Ákos, Huszár, Szabó Áron, Kasuba, Vincze A. (Orosházi MTK ULE 1913), Németh T., Bencsik Cs. (Jamina), Jánki I., Mezei (Sarkad), Bojtos, Péli, Bagyinszki, Gazsi (Végegyháza), Farkas Á., Kovács Zsolt, Dunai, Tokaji (Medgyesbodzás), Kiri M. (Szarvas), Kovács L. (Nagyszénás).

1 gólos: Hunya (Gyomaendrőd), Komlósi, Kollát, Komlósi, Bozsányi K. (Sarkad), Furár, Kerekes, Styecz B., Czvalinga, Pilán M. (Szarvas), Gedó, Fehér (Orosházi MTK ULE 1913), Papp Zs., Seres, Polonio-Guerreiro (Szeghalom), Jepure, Juhász, Novák, Nagy L. (Medgyesbodzás), Kókai Á., Márk, Kálmán, Leszkó, Kiss Z., Simon, Szlovák, Rafaj (Nagyszénás), Balogh M., Tanner, Pohl, Katona (Végegyháza), Kovács I., Ökrös, Szaszák (Jamina), Nagy S., Kiss T., Varga Z., Zsilák Mátyás, Radics, Repiczky, Kovács Zsombor (Gyula).

A megyei I. o. állása

1. OMTK-ULE 9 — — 29—6 27

2. Gyulai TFC 5 2 2 22—7 17

3. Végegyháza 5 2 1 15—9 17

4. Szarvas 5 1 2 17—9 16

5. Szeghalom 4 — 5 24–26 12

6. Nagyszénás 3 2 4 24—14 11

7. Gyomaendrőd 3 2 3 18—22 11

8. Medgyesbodzás 1 2 5 11—24 5

9. Sarkadi KLE 1 1 6 8—36 4

10.Jamina SE — — 8 7—22 0

Következik

A megyei I. osztályban a 10. forduló következik. Október 16., szombat, 14.30: Orosházi MTK-ULE 1913–Gyomaendrődi FC, Medgyesbodzás SE–Szeghalmi FC, Sarkadi Kinizsi LE–Szarvasi FC, Nagyszénás SE–Gyulai TFC, Végegyházi SE–Jamina SE.