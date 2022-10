A legtöbb mérkőzést a nyolc közé jutásért vívták, de akadtak, akik a négy közé kerülésért léptek küzdőtérre. Point-fighting-ban Malatyinszki Bendegúz (JALTE Békéscsaba-Debreczeni Team), Viczián Dániel, Petró Lili, Szikora Bence (mindhárom JALTE) sikerének örülhettünk. A light-és kick-light-ban viszont a Békés megyei versenyzők, Surin Patrik, Malatyinszki Bendegúz, Tóth Lajos (Barátság SE Battonya), Kása Hanna és Dohányos Anna (mindkettő JALTE) vesztesen hagyták el a küzdőteret, mint ahogy point-fightingban is kiestek versenyzők, így Viczián Vivien, Pántya Réka, Csüllög Dorina, Gyeraj Ákos, Szabó Zsófia, Born Henrik és Nátor Petra (mind JALTE). Hiába, a világbajnokságra mindenki felkészülten érkezik, s minimálisra csökkent a különbség a nemzetek között.

Néha az újoncok okoznak meglepetést. Ilyen kellemes meglepetés volt a formagyakorlat szabályrendszerben Árvai Fruzsina (Contact SE Orosháza-Dragon TKD SE Kétegyháza) bronzérme. Fruzsina taekwon-do harcművészetben ért el kiváló eredményeket, nem csak a küzdelemben, hanem a formagyakorlatban is jeleskedett. Bevállalós is, hiszen más irányzatban is elindult és vállalta az átállás kockázatát, ami bronzérmet eredményezett.

Szerdán tovább nőtt a tét, 14 versenyző szállt csatasorba a legjobb négy, vagyis érmes helyre jutásért s hárman a gyermekek közül a döntőért is harcba szállnak.