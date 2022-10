Azért az nem mindennapi, hogy egy közel 300 fős vívóversenyen egyszerre, 43 páston kezdődjenek el a csoportküzdelmek. Pedig így történt az idény első nemzetközi versenyén, a budapesti BOK csarnokban. A A Gachályi Gréta, Nagy Blanka, Nébald Franciska, Szilárd Anna alkotta kadetválogatott ebben az összeállításban először lépett pástra, a tavalyi kadet csapatból egyedül az Európa-bajnok békéscsabai Gachályi Gréta maradt, de rögtön aranyéremmel debütált a kvartett.

Forrás: hunfencing

Pedig magasan volt a léc, hiszen tavaly megnyerték a versenysorozat ezen állomását. A 42 csapatos mezőnyben a négyes számú magyar csapattal kezdtek Gachályiék. A papírforma győzelem után a görög csapat sem jelentett akadályt, ahogyan az olaszok kettes csapata sem. A meglepetésre az olasz válogatottat legyőző lengyel második csapattal már az éremért csatázhatottak a magyarok, de nem hibáztak. Az aranycsatára a papírformának megfelelően a világbajnoki ezüstérmest és Európa-bajnoki bronzérmest is a soraiban tudó ukrán csapat ellen került sor. Sokáig úgy tűnt, hogy fölényes hazai győzelem születhet, hiszen 20:9 arányban is vezettek Grétáék, de az ukrán lányok kiegyenlítettek, s a vívóidő lejártakor is egyenlő volt az állás. A hosszabbításban aztán a magyar oldalon villant a lámpa, így a kvartett Gachályi Grétával a soraiban megvédte címét.

Galli Zsolt válogatott edző (aki Gachályi klubedzője is egyben) a hazai szövetség honlapján így értékelte a rendkívül sikeres szereplést:

– Nagyszerűen vívtak a lányok, remekül dolgozunk együtt edző kollégáimmal, tökéletes debütálás ez ettől a válogatottól. A döntőt talán kicsit izgalmassá tettük, elvégre jelentős előnnyel vezettünk, és végül egyetlen tussal nyertünk, de így utólag talán jobb is így.

A hölgyek egyéni versenyén 269-en indultak el. Gréta 5:1-es mutatóval abszolválta a csoportkört. A táblán könnyedén győzött Gajzinger (MTK) ellen, majd előnyre tett szert az olasz Torricelli ellen is, amikor érthetetlen módon megtorpant, s kellemetlen meglepetésre vereséget szenvedett. A tanulságokat levonva kell továbblépnie. Bőven lesz még alkalma kiköszörülni a csorbát.

A fiúknál is találtunk csabai vívót, a felállított pástokon 292 férfi versenyző között ott volt az Alföld Vívó Akadémia ifjú reménysége, Petrovszki Áron is. Ha már ott volt, reménykeltően szerepelt. A csoportkörben négyszer győzött és csak kétszer hagyta el vesztesen a küzdőteret. A táblán először a bolgár Kosztadinovot győzte le (15:9), majd az izraeli Kniazhitsky sem tudta megállítani (15:14), az olasz Sinatrát aztán nem tudta megakadályozni, hogy tovább haladjon a saját útján („My way”). Áron élete első nagy nemzetközi versenyén az igen előkelő 52. helyet szerezte meg.

Kis Abigél (jobbra)

Forrás: hunfencing

Nagyszerű vívással lett aranyérmes a Domonkos Emese, Gömöri Gréta, Kis Abigél, Tóth Nadin összeállítású csapat a gödöllői kadet európai körversenyen 38 válogatott között, amely sima győzelmekkel utasította maga mögé a mezőnyt. A „legszorosabb” meccsét a negyeddöntőben vívta a csapat, amikoris 45:36-ra győzte le Németországot, majd a döntőben 45:34 lett a Románia elleni mérkőzés.