– Elértünk arra a szintre, hogy ne csak ott legyünk az Eb-n, hanem előre is tudjunk lépni. A tavalyi kontinenstorna óta generációváltáson is átestünk, sokat fiatalodtunk, de látok lehetőséget a csapatban. A legfontosabb, hogy a jövő évi viadalra fizikailag és mentálisan is készen álljunk majd – fogalmazott a 30 éves klasszis ütő, aki megjegyezte, neki személy szerint is nagy siker a sorozatban ötödik sikeres kvalifikáció, és nagyon motiváltan várja a következő nyarat, amikor természetesen szeretne ott lenni az Európa-bajnokságon is.

A jelenlegi magyar keretben egyébként csupán egy olyan játékos szerepel, aki 2015 óta mindegyik Európa-bajnokságon pályára lépett, és pályára léphet a jövő évi viadalon is – Szakmáry Gréta jelenti az állandóságot, aki már 119-szer játszott a válogatottban.

A jövőre augusztus 15-től szeptember 3-ig tartó belga–észt–német–olasz közös rendezésű Európa-bajnokság csoportkörének sorsolását november 16-án rendezik Nápolyban.