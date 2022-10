Lassan teljesíti a Keleti-csoport 20 csapatos mezőnye az idény első harmadát az NB III.-ban, ahol vasárnap a 12. fordulót rendezik meg. Az utolsó helyen álló Békéscsaba második csapatára újabb fontos alsóházi párharc vár a 17. DVTK II. ellen, míg a 19 ponttal hatodik, újonc Körösladány az egy ponttal és két hellyel mögötte tanyázó Hajdúszoboszló vendége lesz. Az elmúlt hetekben egyre jobb formába lendülő, hét mérkőzés óta veretlen Füzesgyarmat az élvonalbeli Vasas második együttesét fogadja. A jelenleg 18 ponttal kilencedik FSK a döcögős rajt után látványos javulást produkálva felfelé ívelő pályára állt és már csak három egység választja el a dobogótól.

– Bár rendszerszinten mindent átláttam és koordináltam, ez sajnos kevés volt az idény elején. A napi rutin szintjén vissza kellett, hogy lépjek a csapat életébe, ami a negyedik forduló után meg is történt – beszélt lapunknak az utóbbi időszak változásairól Boros Tibor, a Füzesgyarmat szakmai koordinátora. – Azonban sem a játékosokkal, sem pedig a szakmai stábbal szemben nem kívántam drasztikus lépéseket hozni. A kivezető út megtalálásához nem volt más megoldás, mint az, hogy visszavegyem a napi munka koordinálását, a legapróbb részleteket is beleértve, így a játékosokkal is következetesebb tudtam lenni, ezáltal pedig nagyobb fegyelmet követelhettünk meg a keretben. Megváltozott a játékosok hozzáállása egymáshoz és a csapathoz is, a klubnál mindenki megértette és alkalmazkodott a változtatásokhoz, teszi a dolgát. Szintén fontos volt a szerkezetváltás, megtaláltuk a fiatal szabály miatt kötelezően beépítendő ifjúsági korú játékos helyét is a felállásban, hatékonyan alakítottuk át a játékrendszerünket a négy négy kettes variációra. Végtelenül leegyszerűsítettük a játékunkat, minden kerettagnak a kötelező minimumot kell hoznia, mély futballelméleti variációkat most nem akarunk megvalósítani, egyszerűen csak visszamentünk a „kályhához”. Mert úgy érzetük, a kevesebb az több és az elmúlt két hónap eredményei ezt igazolták is.

A 12. forduló programja. Október 9., vasárnap. 11.00: Békéscsaba 1912 Előre II.–Diósgyőri VTK II. 14.00: Debreceni VSC II.–Putnok. 15.00: Füzesgyarmati SK–Vasas II., Hajdúszoboszló–Körösladány MSK, Hatvan–Tiszafüred, Kisvárda II.–Sényő, Tiszaújváros–Karcag, Pénzügyőr–BKV Előre, Eger–Jászberény, BVSC-Zugló–Debreceni EAC.