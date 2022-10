Október 16., vasárnap, 14.30

Nagyszénás SE (6.)–Gyulai TFC (4.)

Juhász Norbert, a Nagyszénás SE edzője: – Minden hazai mérkőzést meg akarunk nyerni. Úgy gondolom, hogy a saját pályánkon a legtöbb csapat ellen mi vagyunk az esélyesek. Talán az Orosháza, a Végegyháza és a Gyula ellen mondanám ötven-ötven százalékra az esélyeket. Gyulán jó mérkőzést és döntetlent játszottunk a szezon elején, ide és oda is eldőlhetett volna. Nálunk a harmadik–ötödik hely elérése a cél, de ha elkapunk egy jó sorozatot, akkor oda lehet kerülni a dobogóra. A Gyula ellen szeretnénk kihasználni a hazai pálya előnyét. Nem kizárt, hogy sérüléséből felépülve Rafaj Patrik visszatérhet a csapatunkba.

Sajben Gábor, a Gyulai TFC edzője: – A nyáron még nem állt össze a csapatunk, bár hazai pályán nyernünk kellett volna a Nagyszénás ellen. Nehéz ellenük játszani, mert egy kellemetlen stílusú jó csapat. Nagy fegyverténynek tartanám, ha vasárnap tudnánk az otthonukban nyerni. Nagyon rosszul érintett bennünket a Sarkad elleni pontvesztés. Hiába rúgtunk rengeteg szabadrúgást és szögletet, ezek egyikéből sem született gól. A lendületünk megtört, de remélem, hogy jól jövünk ki a következő mérkőzésből.

Medgyesbodzás SE (8.)–Szeghalmi FC (5.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – Jó mérkőzést vívtunk a szezon kezdetén, Szeghalmon, ahol nyílt focit játszottunk. Miután gólt kaptunk, megpróbáltunk kiegyenlíteni, de aztán éppen a mi fegyverünkkel, a kontrával vertek meg bennünket. Tanulva ebből megpróbálunk jobban odafigyelni, bár nem mondunk le a nyílt sisakos játékról. Zártabb védekezés lesz, s a középpályán igyekszünk minél több labdát szerezni. Sok volt a vereségből, jót tenne a lelkivilágunknak, ha pontot, vagy pontokat tudnánk szerezni. Jepure Bence felépült a sérüléséből, Szabó Szilárd azonban kulcscsonttörése miatt huzamosabb ideig hiányozni fog.

Sarkadi Kinizsi LE (9.)–Szarvasi FC (3.)

Balogh Csaba, a Sarkadi KLE edzője: – Felszabadultabban játszhatunk két sikeres mérkőzés után. Bízom a csapatban, hogy a Szarvas ellen is bátran futballozunk majd. A szarvasi játékunkból is meríthetünk, ha azt és a legutóbbi két mérkőzésen látott játékkal rukkolunk ki, akkor reménykedhetünk. Trippon Tamás vádlija beszakadt, Hrabovszki Ádámnak kifordult a bokája, Mezei Jenő eltiltása pedig még nem járt le. Kiss Gábor ugyanakkor visszatér és Szalazsán Attila játékával is számolhatunk.

Október 16., vasárnap, 15.30

Orosházi MTK-ULE 1913 (1.)–Gyomaendrődi FC (7.)

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE 1913 edzője: – Jól letudtuk az első kört, most már az lesz az egyik legfontosabb feladat, hogy fenntartsuk a motivációt. Ezzel azonban azt hiszem, nem lesz gond, mert jó személyiségekből áll a csapatom. Oda kell figyelnünk a sárga lapokra, és bíznunk kell abban, hogy a sérültjeink mihamarabb felépülnek. Nagy Zsolt, Szabó Áron, Csőke Norbert és Dajcs György nem áll rendelkezésünkre, és Huszár Gergő játéka is kérdéses. Szeretnénk a tizedik mérkőzésünket is megnyerni, de talán nem is ezt tartjuk annyira szem előtt, hanem azt, hogy tovább fejlődjünk, egy félidő helyet hetven-hetvenöt percet játszunk jól. Igazi focidélután lesz vasárnap a Mátrai Sándor Stadionban, hiszen tizenhárom órakor az OMTK-Rákóczi is itthon fog pályára lépni.

A Végegyházi SE (2.)–Jamina SE (10.)mérkőzést pénteken, lapzártánk után játszották.

A megyei I. o. állása

1. OMTK-ULE 9 — — 29—6 27

2. Végegyháza 6 2 1 18—9 20

3. Szarvas 6 1 2 20—9 19

4. Gyulai TFC 5 2 2 22—7 17

5. Szeghalom 4 — 5 24–26 12

6. Nagyszénás 3 2 4 24—14 11

7. Gyomaendrőd 3 2 4 18—25 11

8. Medgyesbodzás 1 2 5 11—24 5

9. Sarkadi KLE 1 1 7 8—39 4

10.Jamina SE — — 8 7—22 0

A Sarkadi Kinizsi LE–Végegyházi SE és a Szarvasi FC–Gyomaendrődi FC mérkőzések három pontját, 3–0-s gólkülönbséggel a Végegyháza, illetve a Szarvas kapta.