A bajnoki mérkőzéseken megszokottakhoz képest egy alaposan felforgatott összeállításban lépett pályára szerdán kora délután Nagykanizsán az NB II-es Békéscsaba 1912 Előre csapata. Az alapcsapatból csupán Puskás Gábor és Kitl Miklós kapott helyet a kezdőcsapatban.

Már a 9. percben gólt szerezhetett volna a Békéscsaba, ám Hodonicki közeli fejese a kapufán csattant. Jó iramú, mindkét csapat részéről nyílt sisakos futballt láthattunk. A 21. percben a kanizsai Szilágyi Adrián távoli bombája után a labda a bal kapufáról vágódott vissza a mezőnybe. Egy perccel később egy kontra végén Hamed higgadt lövésével megszerezte a vezetést a Békéscsaba. A 42. percben egyenlíthetett volna a zalai csapat: egy veszélyesen a 16-oson belül lecsapódó labdáról centikkel maradt le a kanizsaiak támadója.

A 2. félidőben fokozta a tempót a kanizsai együttes, a mezőnyfölény azonban nem hozott eredményt. Az 59. percben Czékus ajtó-ablak helyzetben lőhetett, de Hajagos nagy bravúrral védett. A 65. percben egy védelmi hiba után büntetőhöz jutottak a hazaiak, amit Lőrincz be is lőtt. Hasonló eset játszódott le a másik kapu előtt is, ám itt a kapus, Hajagos már nem folytathatta, a játékvezető kiállította. A 11-est Kitl belőtte, így újra a Csabánál volt az előny. A hajrában Váradi, majd Czékus is betalált, így téve biztossá a csabaiak győzelmét.