Teke 1 órája

A gyulaiaknak állt a zászló

Négy játékos, Schriffert Dominik, Nyári Krisztofer, Czégény Csaba és Baksa Imre is kiválóan ütött a gyulaiaknál és már 3:1-re is vezettek a Szolnoki MÁV SE otthonában hétvégén lejátszott NB I-es csapatbajnoki-mérkőzésen, mégis veszítettek, mert a hazaiaknál ketten is szenzációsan játszottak. Varga István 586 fáig jutott (teljesítményét senki nem tudta überelni a mezőnyben), majd az utána következő Varga Mátyás 566-ig. Erre már nem volt válaszuk a vendégeknek.

Szolnoki MÁV SE–Gyulai SE-DIG BUILD 5:3 (3229:3184) NB I-es teke csapatbajnoki-mérkőzés, Szolnok. Gyulai eredmények: Nyári Krisztofer 536 (3/1), Schriffert Dominik 527 (2/0,5), Czégény Csaba 498 (2/0,5), Baksa Imre 560 (3/1), Schriffert Roland 529 (1/0), Makra György 534 (2/0).

A bajnokság állása: 1. Nyíregyházi TK 12 pont (33:15), 2. Dynamo SC 10 (33:15), 3. BKV Előre SC 10 (32:16), 4. Szanki OBSE 10 (31:17), 5. Gyulai SE-DIG BUILD 6 (24:24), 6. Fővárosi Vízművek 6 (24:24), 7. SalgÓzd TK 6 (23,5:24,5), 8. Szolnoki MÁV SE 5 (19:29), 9. Péti MTE 2 (23:25), 10. Vilati Eger 2 (16,5:31,5), 11. MVM Gáz SE 1 (16:32), 12. Bátonyterenyei TK 0 (13:35). Ifjúsági mérkőzés: Szolnoki MÁV SE–Gyulai SE-DIG BUILD 1:3 (853:922).

