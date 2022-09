Dunaújvárosban kezdte meg szereplését az új idényben a női kézilabda NB I-be egy év kihagyást követően visszajutott Békéscsaba. A hazai csapatot immár a korábban a másodosztályú orosházi női csapatnál is dolgozó Vágó Attilát váltó Rapatyi Tamás irányítja – a rutinos tréner a 2006-os és 2007-es esztendőkben a csabai együttes vezetőedzője volt az élvonalban.

Az első lila-fehér gólt Gyimesi Kitti szerezte a 2022–2023-as kiírásban, ettől függetlenül sok oka nem lehetett az örömre Papp Bálintnak az első percekben. A vendégek szakvezetője már a tizedik percben, 6–2-es Kohász-vezetésnél időt kellett, hogy kérjen.

Idegesen, sok hibával és pontatlansággal támadásban kezdett az Előre, amely az első negyed óra után hétgólos hátrányból kezdte meg a visszakapaszkodást. Ami nagyszerűen sikerült: a hazai hibákat és az emberelőnyöket jól kihasználva, Mayer Szabina utolsó másodpercben szerzett találatával a szünetben már csabai előnnyel vonulhattak pihenőre a felek.

A 34. percben Giricz Laurát kellett letámogatni a pályáról, a csabai csapatkapitány bal lábát ápolták a vendégkispadon, de szerencsére nem volt súlyos a sérülés, a junior-világbajnok beálló később visszatérhetett a pályára. A második játékrész eleje még kiélezetten alakult, az ENKSE tartani tudta a lépést, ám utána szinte pillanatok alatt minden összeomlott. A Dunaújváros hatékony játékkal 18–18 után tizenegy perc alatt egy hat nullás sorozattal húzott el a hétméterest és ziccert rontó Csabától és az utolsó tíz percre fordulva gyakorlatilag mindent eldöntött a vendégek szempontjából tanulságos találkozón.

Dunaújvárosi Kohász KA–EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 30–26 (13–14)

NB I-es mérkőzés. Dunaújváros, 300néző. V.: Őri Pozdena. Kohász: Bartulovic 1 – Arany 3, Borgyos 1, Weisheitel 2, Nick 2, Poczetnyik 1, Szalai B. 6. Csere: Oguntoye (kapus), Kazai 1, Krupják-Molnár 1, Farkas J. 10 (5), Horváth P., Agócs, Matucza, Lakatos P., Fodor N. 2. Vezetőedző: Rapatyi Tamás. Békéscsaba: Razum – Andróczki, M. Agbaba 6 (5), Vámosi 1, Mayer 4, Gyimesi 5, Kukely K. Csere: Szabó D. (kapus), Giricz L. 1, Termány 3, Horváth G., Török F., Bucsi 3, Borbély M. 3 (1)Bencsik, Zsemberi. Vezetőedző: Papp Bálint. Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 7/6. Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–1. 10. p.: 6–2. 17. p.: 10–4. 24. p.: 11–9. 2. p.: 12–12. 32. p.: 13–15. 35. p.: 16–15. 39. p.: 18–18. 50. p.: 24–18. 53. p.: 27–21. 58. p.: 29–22.

Papp Bálint: – Így nem lehet mérkőzést kezdeni, rengeteg energiánkat felemésztette, hogy visszajöjjünk és meg is fordítsuk a meccset a szünet előtt. A második félidőben a támadójátékunk túlságosan statikussá vált, nem voltak meg azok az embereink, akik meg tudták volna bontani a hazai védőfalat. Amikor pedig megoldottuk a helyzeteket, akkor sajnos rossz döntéseket hoztunk, ziccer és büntető maradt ki, amit a Dunaújváros kihasznált és magabiztosságot szerzett az előnytől. Nem tudtuk áthidalni a problémákat, nem volt meg az az egység, ami elöl kellett volna, hiányzott egy kis plusz. Készülünk tovább, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű az idény. Ettől függetlenül kissé csalódott vagyok, mert bizonyos szakaszokban, amikor azt játszotta a csapat, amit megbeszéltünk, megvoltak a labda nélküli mozgások és értékesítettük a helyzeteinket, akkor látszott, hogy fel tudjuk venni a ritmust az élvonalban is. Ám ezúttal ez most csak ennyire volt elég, néhány játékosunknak ennél többet kell hozzátennie a csapat teljesítményéhez, nincs mese.

További eredmények: Győr–Budaörs 33–24 (18–11), FTC–Mosonmagyaróvár 26–24 (13–12), Debrecen–Fehérvár 33–23 (19–11), NEKA–Érd 30–31 (13–18), Kisvárda–MTK 32–28 (14–15), Vác–Siófok 26–22 (14–11).