Október 1., szombat, 15.00

Jamina SE (9.)–Sarkadi Kinizsi LE (10.)

Pozsár Gábor, a Jamina SE edzője: – Esetünkben jó volt, hogy nem játszottunk a hétvégén, mert a betegek felépültek, s bár alig tudunk edzeni, most nem lesz gond a kiállással. Becsüljük azokat, akik a focinak szentelik az idejüket. Sajnos nagyon döcögős a teljesítményünk. Átalakult a csapatunk, s bizony nem könnyű ütőképes csapatot összerakni. A Gyomaendrőd és a Végegyháza ellen is győzelemre játszottunk. Van olyan helyzet, amikor a védekezésre rendezkedünk be, de ha tudunk, próbálunk támadni is. Így fogunk tenni a Sarkad ellen is. A Gyomaendrőd ellen már jöttek a gólok is, reméljük, hogy a hétvégén is eredményesek leszünk, s az már pontokat fog érni.

Balogh Csaba, a Sarkadi KLE edzője: – A három eltiltottunkból kettőnek lejárt a büntetése, ők és Szalazsán Attila játékára is számíthatunk, aki ígéretet tett arra, hogy szabaddá teszi magát a munkahelyéről. Nos, és remélem, hogy a húzódással bajlódó Kovács Máté is rendbe jön addig. Olyan csapathoz, megyünk, melynek szintén nincs még pontja. Remélem, hogy a srácok átérzik a mérkőzés fontosságát és mindent megtesznek azért, hogy akár csak egy pontot is szerezzünk. Az akarat fog dönteni szombaton, reményeink szerint lesz sikerélmény, s egy eredményes szerepléssel végre kizökkenhetünk ebből a helyzetből.

Szeghalmi FC (6.)–Orosházi MTK-ULE 1913 (1.)

Boruzs István, a Szeghalmi FC edzője: – Ezen a héten teret nyitottunk egy új szemléletnek a csapatnál. Ha a játékosok befogadóak lesznek minderre, akkor úgy gondolom, hogy igazzá válhat az a mondás, hogy egyszer minden sorozat megszakad. Esetünkben ez a rossz szériát jelenti.

Szarvasi FC (4.)–Gyomaendrődi FC (5.)

Somogyi János, a Szarvasi FC edzője: – Szeghalmon kifejezetten jól játszottunk az első félidőben, bár a másodikban már a hazai csapat is, amikor már kiegyenlítetté vált a játék. Az elkövetkező három mérkőzést, a Gyomaendrőd, a Medgyesbodzás és a Sarkad ellenit szeretnénk megnyerni. Ha úgy játszunk, mint a Szeghalom ellen az első félidőben és hozzátesszük azt a pluszt, hogy a helyzeteinket is jobban kihasználjuk (legutóbb csak az első negyvenöt percben tizenhárom gólszerzési lehetőségünk adódott), akkor erre reális esélyük van. Barna Viktor eltiltása lejárt, így ő is visszakapcsolódhat a csapatba.

Gyulai TFC (3.)–Medgyesbodzás SE (8.)

Sajben Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Nagyon sok biztató dolgot láttam Gyomaendrődön, de még mindig rengeteg helyzetet elpuskázunk. Nyolcszor vittük kapusra a labdát, a tizenhat-tizennyolc éves fiataljaink rossz választást hoztak. Ismerjük a Medgyesbodzást, az edzőjükkel, Mazán Zoltánnal jó a kapcsolatom, játszottunk velük edzőmérkőzést is a nyáron. Felfelé ível a formájuk, azt láttam, hogy egyenrangú partnerei voltak minden csapatnak. A csapatom lendületben van, remélem, ez a hétvégéig is kitart. Sajnos az elmúlt héten is volt két-három betegem, bízom benne, hogy szombaton azonban csaknem teljes keret áll rendelkezésre.

Végegyházi SE (2.)–Nagyszénás SE (7.)

Balázs József, a Végegyházi SE edzője: – Nem tett jót nekünk, hogy nem játszottunk a hétvégén. Nem ígérkezik könnyűnek a Nagyszénás elleni mérkőzés. Sajnos lesz öt hiányzónk, van, aki külföldre utazik, van aki nyaralni. Mindenesetre akik rendelkezésre állnak, azok bebizonyíthatják, hogy mennyire jó játékosok. Jelenleg nagy a listavezető előnye, ám hosszú még a bajnokság, még mindenki fog hibázni és kiegyensúlyozottabbá válik a küzdelem.