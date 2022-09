Ismét a helyi sport- és szabadidős egyesületek vették birtokba a megyeszékhely főterét. A Sporthétfő második rendezvényén is széles volt a sportági paletta, az érdeklődők többek között a kézilabdával, a labdarúgással, a kosárlabdával, a tollaslabdával, a súlyemeléssel, a túrázással, a lovaglással, a kick-boksszal és a thai-boksszal is megismerkedhettek.

A Békéscsaba 1912 Előre NB II.-es első és NB III.-as második csapatának tagjai, illetve szakmai stábja ezúttal is érdekes bemutatóval és közös focival várta a vállalkozó kedvűeket. A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület is felvonult az edzők, Bökfi János és a kiváló erőemelő Szabó Ágnes vezetésével, a klasszis sportolók közül pedig Mitykó Veronika és Garamvölgyi Kasszandra is a „súlyokhoz lépett” a városháza előtt. Látványos „kosáresőt” csináltak a Békéscsabai Kosárlabda Klub játékosai és az érdeklődők bepillantást nyerhettek az Energy Gym Békéscsaba thai-boksz és kick-boksz gyakorlataiba is.

Ebben az évben még egy Sporthétfő lesz, szeptember 19-én, ugyancsak a Szent István téren.