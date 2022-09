Magyar Kupa, a legjobb 32 közé jutásért. Szeged, 200 néző. V.: Nagy Attila László (Juhász László, Topálszki Szabin). Szegedi VSE: Czirják –, Kormányos, Rádai, Csamangó (Lőrinc), Pócs D. – Ábrahám-Fúrús (Fodor), Káposzta, Kelemen V. (Oroszi), Papp Á. (Popovics) – Bertka, Mezei (Mészáros). Játékos-edző: Kelemen Balázs. Békéscsaba: Krnács – Szalai, Szabó Cs., Bora, Babinyecz (Fazekas L.)– Varga T., Fülöp (Zvara), Sipos (Talpalló), Czékus (Hamed) – Oláh Á. (Máris), Lukács R. Vezetőedző: Brlázs Gábor.

G.: Lukács R. (11-esből) a 25., a 30., a 90., Czékus a 40. percben. Sárga lap: Kelemen V. a 20., Lőrinc a 86. percben. Kiállítva: Rádai (rúgásért) a 70., ill. Máris (kakaskodásért) a 86. percben. Jó: Szabó Cs., Bora, Lukács R., Czékus.

A Békéscsaba 1912 Előre a 3. fordulóban kapcsolódott be a 2022–2023-as MOL Magyar Kupa-sorozatba, amikor a legjobb 32 közé jutás volt a cél. A szegediek a Csongrád megyei I. osztályban szerepelnek, s mivel a két együttes között két osztálynyi a különbség, Békéscsabán joggal várták el a magabiztos továbbjutást.

A békéscsabaiak szerették volna minél hamarabb eldönteni a mérkőzést, ez a tervük viszonylag hamar sikerült is, hiszen Lukács Raymond a 25. percben először büntetőből, majd öt perccel később akcióból is eredményes volt, majd a 40. percben Czékus Ádám is bevette Czirják Tamás kapuját. Biztos vezetése tudatában a második félidőben nyugodtan futballozhatott a Békéscsaba, Brlázs Gábor vezetőedző is kedvére variálhatta csapatát, s adhatott játéklehetőséget azon játékosoknak, akik egyébként a bajnoki mérkőzéseken alapembernek számítanak.

A 70. percben tíz emberre fogyatkozott a Szegedi VSE, ugyanis Rádai Gergely megrúgta az ellenfelét. A 86. percben újra egyforma létszámban játszhattak a csapatok, mivel Máris Dominik is piros lapot kapott Nagy Attila László játékvezetőtől, aki miután rúgást kapott a lábára, megpróbált elégtételt venni az őt ért sérelmen. A rendes játékidő utolsó percében Lukács Raymond belőtte saját maga harmadik, csapata negyedik gólját, még biztosabbá téve a lila-fehérek győzelmét és továbbjutását.

A Békéscsaba teljesítette azt a célt, amiért Szegedre utazott, félgőzzel is magabiztosan verte alacsonyabb osztályú ellenfelét és így várhatja a szeptember 18-ai sorsolást.

Brlázs Gábor: – Korán sikerült nagyobb előnyre szert tenni. Onnan kényelmesen játszottunk és magabiztosan jutottunk tovább.