A Mezőkovácsházi TE és a Szabadkígyósi SZSC is erős riválist fektetett két vállra a megyei II/A osztályban, Bíró Tibor együttese az újoncként is a mezőny első feléhez tartozó Eleket, ifj. Szabó Zoltán fiai pedig a tavaly még velük együtt a megye élvonalában játszó Csabacsűdöt. A két gárdától hat játéknap után sem tudtak egyetlen pontot sem elvenni, s bizony nem lesz egyszerű ezt a Békésnek, illetve a Doboznak megkísérelni. Erre még akkor is kicsi az esély, ha a két élcsapat gyenge napot fog ki. A kezdeti útkeresés után úgy fest, kezd visszatérni a tavalyi sikeres ösvényre a Mezőmegyer SE, amely egy hete váratlanul nagy csapást (9–0) mért az OMTK-Rákóczira. Vasárnap az idén erősen visszafogott teljesítményt nyújtó Békéscsabai MÁV próbálja megállítani a megyerieket, ám ehhez ki kellene kapcsolni a játékból a gólgyárosokat, Miklya Miklóst, illetve a játékos-edző Nyúl Gábort.

Megyei II/A osztály, 7. forduló. Október 1., szombat, 15.00: Békési FC (12.)–Mezőkovácsházi TE (1.), Eleki USE (6.)–Füzesgyarmati SK II. (7.), Dobozi SE (15.)–Szabadkígyósi SZSC (2.). Október 2., vasárnap, 11.00: Békéscsabai MÁV (13.)–Mezőmegyer SE (4.). Október 2., vasárnap, 14.00: Dévaványai SE (10.)–Mezőberényi LE (11.). Október 2., vasárnap, 15.00: OMTK-Rákóczi (9.)–Békésszentandrási HMSE (5.), Csabacsűdi GYLSE (8.)–Csanádapácai EFC (14.). Szabadnapos: Mezőhegyesi SE (3.).

A B osztályban élt a lehetőséggel, és megverte legfőbb riválisát a Kondoros, és a maximálisan megszerezhető 18 ponttal, immáron 3 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot. A szombaton a sereghajtó Újkígyós otthonában vizitáló Janis-csapat azonban nem lehet feltétlenül nyugodt, hiszen a kevermesiek csapatában újabb kihívó jelentkezett be az aranyéremért zajló versenyfutásba.

Megyei II/B osztály, 7. forduló. Október 1., szombat, 15.00: Kétegyházi SE (13.)–Gádoros SE (6.), Kunágotai TE (11.)–Kaszaper FC (9.), Csorvási SK (3.)–Medgyesegyházi SE (10.), Újkígyós FC (14.)–Kondorosi TE (1.). Október 2., vasárnap, 15.00: Kevermes SE (2.)–Battonyai TK (12.), Lőkösháza KSK (4.)–Tótkomlósi TC (5.). Október 15-én játsszák: Köröstarcsai KSK (8.)–Magyarbánhegyesi FC (7.).