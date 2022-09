Az élvonalba egy év kihagyást követően visszajutott együttes az élcsapat Vácot fogadja, a riválist nyár óta az elmúlt két évben a másodosztályú orosházi női egyesületnél dolgozó, korábbi válogatott beálló Herbert Gábor irányítja. A múlt hétvégi rajton az ENKSE pocsék kezdés után szépen megfordította a meccset a Dunaújváros otthonában, ám a második félidő közepén produkált 11 perces gólcsend megpecsételte a sorsát. A váciak eközben magabiztosan nyerték meg a Siófok elleni rangadójukat.

– Fizikailag rendben vagyunk, leginkább játékban van deficitünk, ebben kell még javulnunk – mondta a klubhonlapon Papp Bálint, az ENKSE vezetőedzője. – Fel kell vennünk az élvonal ritmusát, mert itt az ellenfelek sokkal inkább megbüntetik a hibákat, mint egy osztállyal lejjebb. El kell hinniük a lányoknak, hogy az NB I.-ben is versenyképesek és jobban kell bízniuk az elvégzett munkában. A Vácot nem a könnyebb ellenfelek közé sorolnám. Az már az első mérkőzése után is látszik, hogy bár jelentős változások történtek a játékoskeretben és a szakmai vezetésben is, továbbra is erős csapat, amely továbbra is meghatározó tényező lehet a bajnokságban. A játék sok elemében javulnunk kell, főként helyzetkihasználásban, de a védekezésben is stabilizálni kell az egy-egy elleni párharcokat, és persze végig megfelelő koncentrációval kell kézilabdáznunk.