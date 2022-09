A békéscsabaiak lugosiakkal való kapcsolata több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. A román klub által rendezett torna – melyet az az UTE vendégjátéka, a nyíregyházi Fatum-kupa, valamint a mátraházi edzőtábor előzött meg – egy ideje már hagyománynak számít és biztos helye van a békéscsabai naptárban, ez a környezet és színvonal ideális lehet arra, hogy a csapat képet kapjon arról, hol is tart.

Pénteken magyar idő szerint 15 órakor az Alba Blaj ellen kezd a Békéscsaba, amely néhány évvel ezelőtt még Bajnokok Ligája-döntőt játszott, de most is a bő európai elithez tartozik. Többen a világbajnokságon való érdekeltségük miatt hiányozni fognak, de így is komoly játékerőt képviselnek. Szombaton 17.30-kor a Lugos ellen lép pályára a csapat, amelynél jelentős erősítést végeztek nyáron, vasárnap 10 órai kezdettel pedig a szerbiai Szabadka ellen zár Tóth Gábor együttese.