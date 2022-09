Mintegy harminc dzsudogiba öltözött, izgatott kis dzsúdós állt sorba, várva London olimpiai ezüstérmesére, aki egy rövid beköszöntő után egy kis humorral rögtön oldotta a feszültséget, mindenki ámulattal figyelte a példakép szavait.

Halmágyi Antal, a HATO Judo és MMA SE egyik edzője ezúttal tétlenségre volt kárhoztatva, mint mondta, ígérete szerint az egész edzést Ungvári Miklós tartja.

A ceglédi születésű 41 éves klasszis tornászokat megszégyenítő mozdulatokat mutatott be, s bár azt mondják, a régiek edzésein még a légy zümmögését is meg lehetett hallani, addig most hangos zsivaj töltötte be a termet. Tegyük hozzá, közben mindenki fegyelmezetten, a pontosságra törekedve hajtotta végre a gyakorlatokat.