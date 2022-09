Megkeresésünk idején is éppen úton volt, és fáradtan, de annál nagyobb büszkeséggel jegyezte meg, hogy a lengelfeldi klubbajnokságot immáron nyolcadik alkalommal nyerte meg.

– Ebben rekordernek számítok, soha, senki nem győzött még meg ennyiszer – újságolta Tar László. – Pedig akadtak nehézségeim a bajnokság előtt, hiszen a schönfeldi szériaverseny után meghúzódott a derekam. Próbálkoztam gyógyszerrel, csontkováccsal és tapasszal is. Szerencsére nagy a tűrőképességem és így is hozni tudtam az eredményt. A körülmények sem voltak ideálisak, hiszen végig esőben, megszakításokkal zajlott le a verseny, de nem volt igazi ellenfelem, igaz most tényleg nagyon jól is ment a játék – számolt be a sportember, aki a lengfeldi viadalt megelőzően másik három versenyen bizonyított.