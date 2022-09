A KMSK még a bajnoki rajton maradt alul a DVSC II. otthonában és ezúttal is Debrecenben kapott ki, ám ezúttal a DEAC-tól amely kétszer is büntetőt rúghatott a mérkőzést kettős emberhátrányban befejező Békés megyei riválisa ellen.

Debreceni EAC–Körösladány MSK 3–1 (2–1)

NB III.-as mérkőzés. Debrecen, Egyetemi Sporttelep, 200 néző. V.: Muhari. DEAC: Ratku – Papp F., Sándor T., Kerekes K. (Bidzilya, 30.), Korhut, Trencsényi (Tochukwu, 78.), Szabó L. (Béke, 78.), Rauf Al-Sheraji (Orosz M., 62.), Soltész, Jankelic (Lakatos B., 62.), Újvárosi. Vezetőedző: Sándor Tamás. Körösladány: Szabó M. – Palik (Czirok, 56.), Wéber, Szántó (Urbán S., 78.), Csicsely (Burai D. I., 56.), Farkas J. (Bakk, 67.), Zelenyánszki, Cservenák, Malkócs (Ruzsa, 56.), Papp D., Pusztai. Vezetőedző: Ekker Attila. G.: Sándor T. a 21. és az 51. (mindkettőt 11-esből), Trencsényi a 26., ill. Farkas J. a 37. percben. Kiállítva: Wéber a 83., Czirok a 93. percben.

Ekker Attila: – Nehezen viseljük el a vereséget, ezzel nincs is problémám, viszont a körülményekhez talán kicsivel jobban is alkalmazkodhatnánk és akkor nem „intéznénk el” magunkat hetekre… Aki élőben követte a mérkőzést, az nyilván láthatta, hogy miről is beszélek. Ettől függetlenül mi biztosan a saját felelősségünket keressük majd a vereség vizsgálatakor.

További eredmények: Hatvan–Vasas II. 3–2, Kisvárda II.–Diósgyőri VTK II. 2–0, Tiszaújváros–Tiszafüred 1–4, Pénzügyőr–Sényő 3–1, Eger–Karcag 2–0, Hajdúszoboszló–BKV Előre 1–1, BVSC-Zugló–Jászberény 4–0.