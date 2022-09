A békéscsabaiak idén ezen a fronton hazai pályán három mérkőzést játszanak. Az Extraliga rajtja előtt október 11-én, kedden az ukrán Prometey, két nappal később, a horvát OK Marina Kastela, december 7-én, szerdán a szintén horvát Mladost Zagreb lesz az ellenfél. A kupában összecsapnak még a Calcit Kamnik, Nova KB Maribor (mindkettő szlovén) és a Steelvolleys Askö Linz (osztrák) csapatával is.

Tóth Gábor úgy vélte, hogy a Közép-európai Liga ideális alkalom arra is, hogy mindenki felléphessen a nemzetközi porondon:

– Tervben van, hogy a fiatal játékosok számára is biztosítunk alkalmat arra, hogy nemzetközi rutint szerezzenek, de ezt már most, a felkészülési tornákon is igyekszem meglépni – mondta a szakember. – Tuska Brigi is bemutatkozott már a felnőtt csapatban, és szerintem eddig mindenki megfelelő mennyiségű lehetőséget kapott. A fiatalokkal szemben egyelőre az az elvárás, hogy a saját korosztályukban alkossanak maradandót, akár azzal a tapasztalattal és rutinnal, amit ebben a sorozatokban szereznek. Minél előbb szeretnénk, ha adaptálnák a nemzetközi sebességet, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy testközelből lássák.

A vezetőedző szerint a cél továbbra is a Superfinal elérése. Sőt, szeretnék ezt minél hamarabb bebiztosítani, mert akkor az ő és a játékosok dolga is egyszerűbb lesz.

A klubnál nem titkolják, a vezetőségen belül folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy 2023 tavaszán Békéscsabán rendezzék meg az eseményt, azaz a férfi és a női sorozat döntőjét.