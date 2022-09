Jamina SE (9.)–Gyomaendrődi FC (5.)

Pozsár Gábor, a Jamina SE edzője: – Öt vereség után végre ideje lenne nyerni. Még a bajnokság előtt mondtam, hogy azok ellen játszunk az elején, akik egyébként az elején végeznek majd. Eszerint is próbáltam felkészíteni a csapatot, hogy a vereségek ne szegjék a játékosok kedvét. Nem lesz egyszerű, mert a Gyomaendrőd sok kellemetlenséget tud okozni. Annak örülhetünk, hogy egy-két játékosunk visszatér. A gólok még nagyon hiányoznak, bár Szeghalmon már megvoltak a helyzeteink. Szeretnénk megszerezni az idei első győzelmünket. Persze ezt nem elég mondani, így is kell játszani.

Végegyházi SE (2.)–Medgyesbodzás SE (8.)

Balázs József, a Végegyházi SE edzője: – Jól ismerjük a medgyesbodzási csapatot, ugyanazt a futballt játsszák, mint tavaly, visszahúzódnak védekezni, s abból próbálnak kontrákat indítani. Nem leptek meg azzal, hogy már öt pontjuk van, mert eleve a középmezőnybe vártam őket. Kreatív, gyors támadókkal rendelkeznek. Nálunk a védekezést kell mihamarabb rendbe tenni, mert már a második olyan mérkőzésen vagyunk túl, amikor a mi hibánk miatt kerülünk hátrányba. Az is tény, hogy a helyzetkihasználásunkon is javítani kell, mert borzasztó sok lehetőséget hagyunk kihasználatlanul. Lugasi Józsefnek sajnos elszakadt a keresztszalagja, rá a szezon végéig nem számíthatunk, Katona Györgynek pedig a combhajlítójával vannak gondjai.

Nagyszénás SE (7.)–Sarkadi Kinizsi LE (10.)

Juhász Norbert, a Nagyszénás SE edzője: – Az előző két mérkőzésünkön vállalhatatlan volt a játékunk. Sajnos csapatszinten vettük könnyedén ezeket a meccseket. A Medgyesbodzás is a védekezésre rendezkedett be, eljött egy kontrából és a nem megfelelő koncentráció miatt máris vezetett. Egy héttel korábban a Gyomaendrőd is kontrákra játszott, ráadásul a kiállítás miatt még hátrányba is kerültünk. A Sarkad ellen már a mérkőzés elején fel kell törni a védekezést és ekkor már könnyebben boldogulhatunk.

A megyei I. o. állása

1. OMTK-ULE 5 — — 19—2 15

2. Végegyháza 3 2 — 8—5 11

3. Szarvas 3 1 1 10—6 10

4. Szeghalom 3 — 2 17–13 9

5. Gyomaendrőd 2 2 1 10—10 8

6. Gyulai TFC 2 1 2 9—6 7

7. Nagyszénás 1 2 2 10—9 5

8. Medgyesbodzás 1 2 2 11—13 5

9. Jamina SE — — 5 2—13 0

10.Sarkadi KLE — — 5 6—25 0