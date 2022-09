A Liga döntőbe azok juthattak el, akik az egész éves teljesítményük alapján kiérdemelték. Ilyen volt Kis Petra Sára is, aki abszolút esélyesként érkezett Győrbe. A tehetséges futó a papírformát igazolva, 800 és 1500 méteren is rajt-cél győzelmet aratott.

Nagyon izgalmas versenyeket vívott Zahorán Milán ugyanezen távokon. Ezerötszáz méteren az 53,9 másodperces utolsó körrel biztosította be a győzelmét, egy egyáltalán nem könnyű verseny során, hiszen többen is pályáztak az első helyre. Nyolcszázon ugyan második lett, de az idény végi közel két másodperces egyéni csúcsának különösen örülhet versenyző és edző is.

Baukó Petra esélyesként kezdte a súlylökést, de csak a dobogó második fokára állhatott fel. Másnap annál magabiztosabban nyerte a diszkoszvetést.

Kis Petra, Bor Benjamin, Erős Eszter, Karsai Gabor, Kovács Alexandra, Zahorán Milán és Baukó Petra

A rúdugró Erős Eszter az országos ifjúsági bajnok címe után a Liga döntőben sem talált legyőzőre.

Az EYOF-bronzérmes Kovács Alexandra Győrben bővítette arany éremkollekcióját. Ebben a számban klubtársa, Bor Bernadett lett ezüstérmes, így elmondható, hogy az ifjúsági leány gyaloglók mezőnyében csabai dominancia van.

A fiú gyaloglásban ugyancsak a Viharsarokba került az aranymedál, köszönhetően Bor Benjaminnak, aki magabiztosan győzött az 5000 méteres távon.

Bronzérmet szerzett egyéni legjobbjával a junior korosztály 400 méteres gátfutó számban Szilágyi Patrícia.

Nem csalódott edzője, Tóth Sándor Karsai Gáborban, aki a várakozásoknak megfelelve magabiztos rajt-cél győzelmet aratott az 5000 méteres síkfutásban.