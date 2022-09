– Az összevonás miatt nagyon fontos volt, hogy egy jó felkészülést követően sikeres rajtot vegyünk. Hiszen muszáj magunkat „beárazni”, hogy lássák, mi igenis az élcsapatok közé törekszünk – mondta lapunknak Padla József. – Lényeges volt az első osztályból érkezett és szerintem újra oda is tartó Eger elleni első mérkőzés. Az elmúlt két döntetlen esetében inkább azt mondanám, hogy mi mentettünk meg egy pontot és nem elveszítettünk egyet. Ez abszolút pozitívum, mert ez a két meccs megmutatta, hogy a végig megvan bennünk a koncentráció és az ambíció a sikerre. Úgy fogalmaznék az eddigi fordulók kapcsán, hogy ezek a mérkőzések fontos lépések voltak a céljaink elérésében. Háromszor játszottunk itthon, öt ponttal abszolváltunk a mérkőzéseket, ez teljesen rendben van, mert hazai pályán nyilván nagyon fontos a siker, az, hogy elkerüld a vereséget. Ezt az erőt kell fenntartanunk a folytatásban.

Az előző két bajnoki fordulóban mutatott markáns hajrábeli teljesítmények, csapata láthatóan magas szintű fizikai és mentális erejére is kitért a 37 éves tréner.

– Az előző idényhez képest mindenképpen előreléptünk ezen a téren – szögezte le Padla. – Ez is a munkám részét képezi, külön is foglalkozunk azzal, hogy a kiélezett, szinte lehetetlen helyzetekben is meglássuk a lehetőségeket. Pozitív fejlemény, ha ez vissza is tükröződik és meglátszik a játékunkon, mert dolgozunk ezen. Sok szoros mérkőzésre kell számítani az összevont ligában a folytatásban is, gyakorlatilag egy mini élvonallá vált a másodosztály.

A Békési FKC kedden este 18.30-tól a bajnoki rivális DEAC ellen hazai pályán lép pályára a Magyar Kupa második fordulójában (a továbbjutás egy meccsen dől el), majd vasárnap délután az 5. fordulóban a BFKA-Balatonfüred otthonában folytatja a második ligás küzdelmeket.