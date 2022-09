Kiválóan kezdte az idényt a labdarúgó NB III. Keleti csoportjában a frissen feljutott Körösladány MSK – a tavasszal a megyei első osztályú küzdelmeket és a Békés Megyei Kupát is megnyerő együttes némi túlzással rárúgta az ajtót a 20 csapatos mezőnyre.

A KMSK a játékot tekintve már az első fordulóban sem vallott szégyent, ám balszerencsés módon egy góllal alulmaradt az élvonalbeli Debreceni VSC második csapata ellen. Idáig az az egyetlen veresége az Ekker Attila által irányított ladányiaknak, akik hét mérkőzés óta veretlenek, sorozatban három győzelemnél járnak, így nyolc kör után 17 megszerzett ponttal és meglehetősen jó, 18–6-os gólkülönbséggel a harmadik helyen tanyáznak a harmadosztályban.

– Az NB III.-ban újoncnak számítunk, ez igaz, de a játékosaink nagyon ismerik egymást, azokra alapoztuk a jövőt, akikkel fölényesen megnyertük a megyei bajnoki és a kupaaranyat. Sok csapattal ellentétben mi jól ismerjük egymást, az edzők és a játékosok, a klubon belül mindenki tudja, hogy mi az egymással szembeni elvárás – mondta hírportálunknak Ekker Attila, aki csapatával az elmúlt három fordulóban sorrendben a Karcag, a fővárosi BKV Előre és a Jászberény skalpját is begyűjtötte.

– Több klubnál három-öt hét alatt kellett összecsiszolódni a nyáron, nálunk – két-három játékos kivételével – megvolt az alapcsapat. Ez sokat jelentett a riválisokkal szemben. Ezen kívül az is fontos volt, hogy élesen rajtoljunk, ezt sikerült a labdarúgókban is tudatosítani, a fiúk jól „aládolgoztak” ennek az elvárásnak, koncentráltak, mentálisan erősek voltak és fizikailag is jó állapotban léptek pályára az eddigi meccseken. A jó rajtot tehát kipipálhatjuk, most már egy közepesnél erősebb folytatásra lenne szükség a következő hetekben. Próbálunk minden eshetőségre felkészülni, munkával és beszélgetésekkel is. Egy biztos, nem „ünnepeljük túl” az eddig mutatott teljesítményt, ez fontos. Az eddigi eredményektől függetlenül tudjuk, hogy hol a helyünk, azt is látjuk, olyan mérkőzéseink jönnek, amelyeken igazán fel tudjuk mérni magunkat.