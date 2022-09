A napokban megtartotta éves közgyűlését a Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség (BEMATSZ), amelyen a mandátummal rendelkező megyei egyesületek vettek részt. A szervezet beszámolója szerint a szarvasi székhelyű Demeter Lehet ASE-val már húszra nőtt azon klubok száma, amelyeket tagként tartanak számon. Az összejövetelen Szántosi Attila, a megyei szövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd megemlékeztek az 58 éves korában elhunyt Fodor Miklósról, a Kecskeméti Spartacus Asztalitenisz Egyesület edzőjéről, a Magyar Asztalitenisz Szövetség Diák- és Sportbizottsági tagjáról.

Ezt követően Csabai Dániel, a BEMATSZ alelnöke elemezte és összefoglalta a 2020–2021-es bajnoki idényt. A világjárvány miatt minden csapat az előző évadban kivívott osztályban indulhatott el újra. A sportvezető továbbá tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy Márki Ernő lemondott a régióvezetői tisztségéről és a pozíció továbbra sincs betöltve, ez a hiány pedig kaotikus állapotot eredményez az utánpótlás-versenyeknél, a helyszínek közötti nem megfelelő összehangoltság megosztó lehet, ami a versenyeken indulók számának csökkenését eredményezheti. Az alelnök a jelenlegi helyzetet figyelembe véve (úgy mint az elszabadult energiaárak és a kiszámíthatatlan jövő) informálta a közgyűlés tagjait az elnökség elképzeléseiről, a bajnoki lehetőségekről és a versenyek szervezéséről is.

A gyűlésen kiemelték az előző évad eredményes fiatal versenyzőit a teljesség igénye nélkül, így Balogh Ágnes Kírát vagy Szántosi Dávidot is. Szóba került a szomorú valóság is: Békés megyében az aktív asztaliteniszezők között nem csak hogy nagy a korkülönbség, hanem egy komplett generáció is hiányzik. Az is elhangzott, hogy a szövetség pénzügyi helyzete stabil, az előző évben minimálisan, de növelni tudta a bevételeit a szervezet.