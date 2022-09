A hétfőn délután a békéscsabai városháza dísztermében megtartott sajtótájékoztatón Szarvas Péter polgármester kiemelte az esemény létrejöttében főszerepet vállaló Békéscsabai Röplabda SE-t, amely a sportdiplomácia terén is sikeres, ennek köszönhető, hogy neves előadók, többek között Rátgéber László, a Rátgéber Akadémia igazgatója, vagy Daniele Santarelli a BL-győztes olasz Conegliano vezetőedzője vállaltak szerepet.

– A sport nemcsak munka, szakma, hanem tudomány is, ezzel az összefüggéssel is foglalkozik majd a Békéscsabai Röplabda Akadémián sorra kerülő konferencia. Szombaton edzőképzést is tartanak az akadémián, este pedig nyolc év után csapatsportban ismét tétre menő válogatott találkozót, magyar–portugál röplabda-Eb-selejtezőt láthatunk Békéscsabán – mondta Szarvas Péter.

Ludvig Zsolt, a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) főtitkára Békéscsabát a röplabdázás városának nevezte, amelynek nemzetközi híre is van már.

– Az MRSZ minden olyan kezdeményezést támogat, ami a sportágfejlesztéssel függ össze. A konferencia unikális lesz, és reméljük, nem egyszeri. Lépést kell tartani a nemzetközi szinttel. A magyar röplabda az akkreditált akadémiai rendszer küszöbén áll, s az edzéstudományi, edzéselméleti alapokat is bele kell rakni a sportágba.