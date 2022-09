A masszív élcsapat Vác ellen játszotta idénybeli első hazai mérkőzését a női kézilabda NB I.-be egy év kihagyást követően visszajutott Békéscsabai Előre NKSE. A lila-fehérek 2021. május 26. után léptek pályára újra itthon. A kezdés előtt a klub egy-egy virágcsokorral köszöntötte a nyáron igazolt új játékosait, a horvát kapsu Marina Razumot, a visszatérő szerb válogatott jobbátlövőt, Marija Lanisztanint (leánykori nevén Agbaba), Termány Ritát és Horváth Grétát. A papírforma alapján esélyesebbnek számító vendégek soraiban ott volt a korábbi békéscsabai Diószegi Nikolett, Marincsák Nikolett és Csizmadia Fanni is.

A helyzetkihasználással ezúttal is gondja akadt az Előrének az első percekben és úgy tűnt, a lendület is hiányzott a hazai akciókból. Ugyanakkor az is tény, a komplett meccsre elmondható volt, hogy lassan csordogál. A visszafogottabb kezdés és a nyolcperces gólcsend ellenére Papp Bálint együttese előbb utolérte riválisát, majd sorozatban öt találattal a 21. percben már kettővel is ellépett.

A váci támadógépezet megakadt, amit jól jelzett, hogy a nyáron az orosházi női együttesétől Vácra érkezett Herbert Gábor tanítványai 11 percig nem tudták bevenni a csabai kaput. A kulcsember Kuczora Csenge azonban ezúttal is a hátán cipelte csapatát, így a sok bosszantó hibát és kevés gólt hozó első félidő végén az emberelőnyeit jól kihasználó vendégek mehettek előnnyel pihenőre.

A szünet nem tett jót a Csabának, Papp Bálint már a 34. percben időt kért, mivel a Vác pillanatok alatt megduplázva az előnyét már hat góllal elhúzott. Valamelyest hatott a fejmosás, megrázták magukat a csabai hölgyek és négy gólt lefaragtak a hátrányukból. 17–20-nál azonban hiába csillant fel némi hazai remény, elég volt néhány újabb buta hiba és a semmi különösebbet nem mutató, de a kínálkozó esélyekre kíméletlenül lecsapó vendégek szinte pillanatok alatt visszaállították a hat-hétgólos különbséget az utolsó tíz percre fordulva, innen pedig már végképp nem volt visszaút az Előrének.

EUBILITY GROUP-BÉKÉSCSABAI ENKSE - PRAKTIKER-VÁC 20-28 (10–13)

BÉKÉSCSABA: Razum – Horváth G. 1, Török F., Bucsi 1, MAYER SZ. 4, Gyimesi 2, Kukely K. 2.Csere:Szabó D. (kapus), GIRICZ L. 2, Lanisztanin 4 (1), Vámosi P. 3 (1), Borbély M., Termány 1. Edző: Papp Bálint

VÁC: Bukovszky – Diószegi 2, Ferenczy F. 1, HELEMBAI F. 2, KUCZORA 10 (3), MARINCSÁK 5, Schatzl Natalie 2. Csere:Csizmadia F. (kapus), Kovalcsik, BALLAI B. 4, Kovács Anikó, Ballai A. 2, Bánfai K., Világos. Edző: Herbert Gábor

Békéscsaba, 500 néző. V: Horváth P., Marton B. Az eredmény alakulása. 3. perc:1–3. 10. p.:2–5. 21. p.:7–5. 25. p.:8–8. 27. p.:10–10. 37. p.:11–18. 46. p.:17–20. 51. p.:18–24. Kiállítások: 14, ill. 8 perc. Hétméteresek:3/2, ill. 6/3

MESTERMÉRLEG

Papp Bálint: – Megérdemelten nyert a Vác, jól játszott. Mi küzdöttük, ez tény, de ez egyelőre ebben az osztályban kevés. Nem tudtunk mit kezdeni az ellenfél két meghatározó játékosával. Amikor fáradtunk, rossz döntéseket hoztunk, ziccereket rontottunk, a Vác pedig érettebb kézlabdával ezt kihasználta. Húsz dobott góllal nagyon nehéz mérkőzést nyerni.

Herbert Gábor: – Ha húsz gólt kapsz, nagy esélyed nyílik a győzelemre. Az első félidő végén és a második elején szépen rendeztük sorainkat, megakadályoztuk hazaiakat abban, hogy használják az erősségeiket. A döntőpillanatokból mi jöttünk ki jól.