A már közel tizenkét éve motokrosszozó Zanócz Noelt tavaly igazolta le az Abruzzo régióban, Pescara városához közeli Chietiben található olasz Pardi Reacing Scuola Cross.

Édesapja, a korábbi kiváló versenyző, Zanócz Rolland arról számolt be, hogy fia idén már megjárta a finnországi világbajnokságot, ahol a legmagasabb kategóriában KTM-jével a 17. helyen végzett.

– Csak ebben a junior kategóriába nyolcvanhatan neveztek, de csak negyvenen kvalifikálták magukat a versenyre, Noel – egyedüli magyarként indulva – ebben a mezőnyben lett tizenhetedik – büszkélkedett Zanócz Rolland. – Noel a svédországi Európa-bajnokságon is ott volt a legjobbak mögött és tizenegyedik lett. Részt vettünk egy holland bajnoki versenyen is, ahol második lett, de az International D’ Italia rangos versenysorozatban is.

Noel édesapja támogatásával folyamatosan járja Európa nagy versenyeit. Eredményeire természetesen több helyen is felfigyeltek.

– Noel meghívást kapott az Európa válogatottba, amely ott lesz az Egyesült Államok hatalmas népszerűségnek örvendő, a helyszínen általában százezer néző előtt zajló szeptember 23. és 25. között megrendezésre kerülő Motocross of Nations elnevezésű versenynek, amit a Motokrossz Olimpiaként is ismerünk. A válogatottban egy ukrán és egy cseh versenyző társaságában indulhatna.

Az eseményen 34 csapat, a világ legnagyobb motokrossz nemzetei vesznek részt, hogy csak néhányat említsünk, Olaszország, Japán, Egyesült Államok, Brazília, Nagy-Britannia és Ausztrália.

– Noel minden idők legfiatalabb versenyzőjeként, tizenöt évesen vehetne részt a világeseményen, ám a részvétel költségigényes, annak kétharmad része még hiányzik. Sajnos ezt önerőből nem tudjuk állni, ezért keressük a támogatókat – mondta Zanócz Rolland. – Nem kell mondanom, hogy mekkora megtiszteltetés, hogy Noelt beválogatták az Európa válogatottba, s hogy ilyen óriási versenyen vehetne részt. Nem szeretnénk, ha anyagi okok miatt lemaradna róla, ezért arra kérjük a sportszerető embereket, hogy segítsenek. Minden forint számít!

Noel tagja az Orosházi Spartacus Birkózó Klubnak, amely létrehoz egy támogatói alszámlát, erre várják a befizetéseket.