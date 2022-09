– Maga a pálya remekül volt megépítve, nemcsak a sűrű erdőben, hanem a nagy tisztáson is sok célt helyeztek el, így a különböző terepviszonyok között kellett jól megbecsülni a célok távolságát – mondta Sutyinszki István.

– A verseny két napos volt, mindkét napon negyven célt kellett meglőni. Az időjárás változóan alakult, voltak szélcsendes szakaszok, de erős széllökések és napsütéses időszak is, miközben mindkét napon a szakadó esővel is meg kellett küzdenünk, ami néha ónos esőbe csapott át. Ez nagyon megzavarta a versenyzőket, kizökkentette őket a nyugalmukból. Nekem az első napon nem volt szerencsém, sok hibát követtem el a fekvő, és a legnehezebb térdelő és álló célokból is.

Az idén a klasszikus tereplövészetben és a vadászati stílusban űzött HFT-ben is országos bajnok Békés megyei kiválóság 28 ponttal zárta az első versenynapot.

– Szerencsére a magyar csapat nagy részének jobban ment az első körben, így holtversenyben a második helyen álltunk. A második nap az időjárás ugyanolyan változó volt, de sokakkal ellentétben sikerült javítom és harminckét ponttal zártam, így a magyar csapatot tekintve is jó eredményt értem el. A többi magyar induló közül mások is javítottak és volt, aki rontott a második versenynapon, ám így is sikerült a cseh csapatot megelőzve megőrizni a második helyet a csapatversenyben a lengyelek mögött.

A magyar csapat: Nagy Katalin, Jakab Miklós, Kozma Ferenc, Osztafin Ákos, Szilágyi Sándor és Sutyinszki István.

Egyéniben a legjobb magyar eredmények: Nagy Katalin a női kategóriában első lett, míg Vágner Lara a juniorok között lett első. A legjobb magyar férfi egyéni helyezés a korábbi világbajnok Szilágyi Sándorhoz kötődik, aki negyedik helyezést ért el. Sutyinszki István a 25. helyen végzett a nagyjából 150 résztvevős mezőnyben.