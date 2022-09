A harcosoknak a békéscsabai összejövetel kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy ráhangolódjanak az őszi versenyszezonra, felmérjék tudásukat és edzettségi állapotukat a közelgő harcművész és küzdősport gálák előtt.

– Közel száz versenyző érkezett, az ország minden tájáról jöttek klubok. Több sportágban, ökölvívásban, K–1-ben, grapplingben, azaz földharcban és MMA-ban küzdenek meg az indulók. A legtöbben K–1-ben neveztek – mondta lapunknak Niedermayer Zsolt főszervező, a Békés Megyei Kempo Szövetség elnöke. – Több K–1-es klub is jelezte, hogy bokszban is megméretnék magukat. Itt és most profi körülmények között tudják felmérni a résztvevők, hogy hol tartanak a versenyszezon előtt a felkészülésben. Fontosnak tartom, hogy ez immár a tizedik ilyen rendezvényünk, ami a fiataloknak egy példamutató esemény is, hiszen találkozhatnak a különféle küzdősportok pozitív hozadékaival, a tudatos életmóddal, hozzáállással és a fegyelmezettséggel, láthatják, hogy miért is olyan fontosak ezek az elemek az élethez a mai változó világunkban.