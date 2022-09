Szarvasi FC–Orosházi MTK-ULE 1913 1–2 (1–0)

Megyei I. osztályú mérkőzés. Szarvas, 150 néző. V.: Telek. Szarvas: Somogyi P. – Furár, Polonszki, Bény, Pilán R. (Zima), Simon (Kerekes), Barna, Deli (Zahorán), Kiri M., Magyar (Czvalinga), Pilán M. Edző: Somogyi János. Orosháza: Marunák – Huszár, Kasuba (Papp M.), Szabó Ákos, Harangozó, Darida, Szabó Áron (Vincze), Endrefalvi, Miszlai, Gedó (Fehér), Selmeczy. Edző: Buza Barnabás. G.: Bány (11-esből) a 15., ill. Vincze a 65., Szabó Ákos a 73. percben. Kiállítva: Barna (nyilvánvaló gólhelyzetben szabálytalankodott) a 90. percben. Jó: Kiri M., Bány, Pilán M., Polonszki, ill. Huszár, Kasuba, Szabó Ákos, Darida.

Somogyi János: – Ha a támadóink megtalálják a góllövő cipőiket, akkor az ilyen mérkőzéseket simán megnyerjük. Buza Barnabás: – Az egész mérkőzés alatt uraltuk a játékot, örülök, hogy hátrányból tudtunk nyerni. Kepenyes György

Gyulai TFC–Szeghalmi FC 3–0 (3–0)

Gyula, 100 néző. V.: Tóth I. Gyula: Jakab – Nagy S., Nyéki (Repisky), Kártyás, Farkas Á., Kovács Zsombor (Zsilák Mátyás), Bondár (Kiss T.), Vágási, Kovács Zsolt (Piss), Varga Z., Radics (Nagy G.). Edző: Sajben Gábor. Szeghalom: Vastagh – Tatár (Bihari), Cserna R., Mező, Papp Zs. (László A.), László L., Polonio-Guerreiro, Darányi (Tóth L.), Seres (Tóth Z.), Marton (Mészáros), Takács J. Edző: Boruzs István.

G.: Farkas Á. 35., Varga Z. a 38., Bondár a 40. percben. Jó: Farkas Á., Nagy S., Varga Z., Bondár, Repisky, ill. Cserna R., Polonio-Guerreiro.

Sajben Gábor: – Végig kézben tartottuk a mérkőzést, amiben volt egy kiváló tízperces szakaszunk. Megérdemelten nyertünk egy olyan ellenféllel szemben, ami a többi riválissal szemben pontokat fog szerezni. Boruzs István: – Az első harminc percben két gólunkat is érvénytelenítették, majd egy tízperces rövidzárlat alatt kaptunk három gólt, amire sajnos nem volt válaszunk. Voltak helyzeteink, de azokat nem sikerült gólra váltani. Nehéz két hét következik, ahol a pályán és az eredményben is többre lesz szükségünk. Vincze Gyula

Jamina SE–Gyomaendrődi FC 4–5 (2–3)

Békéscsaba, 50 néző. V.: Kovács A. Jamina: Démusz – Horváth M. (Zsilinszki), Kardos T., Okos, Sinkó, Kovács I. (Lipták-Pikó, Kurta), Gál, Villám, Ökrös, Németh T., Bencsik Cs. Edző: Pozsár Gábor. Gyomaendrőd: Babák – Bartik, Miklavicz, Valach (Kókai), Forgács (Szilágyi), Szabó P., Kovács A., Berta (Molnár T.), Hunya, Hanea, Sebők. Edző: Tasi Róbert:

G.: Németh T. a 74., Ökrös a 42., Bencsik Cs. a 48., ill. Berta a 32., a 37., Hanea a 39., Hunya (11-esből) a 67., Sebők a 79. percben. Jó: Bencsik Cs., Horváth M, Ökrös, Németh T., ill. Hanea, Forgács, Berta.

Pozsár Gábor: – Ma legalább a gólok megvoltak. Érdekes mérkőzésen kaptunk ki. Tasi Róbert: – Nem a két védelemről szólt a mérkőzés. A mai napon nem parádéztunk, csak a három pont volt a lényeg. Orodán Bertold

Végegyházi SE–Medgyesbodzás SE 2–0 (1–0)

Gyula, 50 néző. V.: Barta. Végegyháza: Nagy B. – Répási, Dajcs, Dócza, Péli (Mátó), Gazsi, Simó (Bozsó), Rajsli, Lugasi M. (Vincze), Bojtos (Bagyinszki), Tanner (Pohl). Edző: Balázs József. Medgyesbodzás: Véha – Turcsek, Dunai (Kelemen), Nagy L. (Jepure), Nagy K. (Oláh A.), Sódar, Kelemen, Mazán B., Varga V. (Kovács Zs.), Novák (Szabó Sz.), Tokaji. Edző: Mazán Zoltán.

G.: Lugasi M. a 44., Péli a 61. percben. Jó: Nagy B., Dajcs, Dócza, Lugasi M., Simó, Gazsi, ill. Véha, Turcsek, Sódar, Tokaji,

Balázs József: – Kicsit nehézkesen tudtuk feltörni a vendégek védekezését, de az első félidő végén ez sikerült. A másodikban még több gólt is szerezhettünk volna, viszont a bodzásiak előtt is adódott nagy gólszerzési lehetőség, amit a kapusunk bravúrral tudott hárítani. Mazán Zoltán: – Tudtuk, hogy mi lesz a mérkőzésen, erre is rendezkedtünk be. A Végegyháza végig dominálni próbált, de nem volt nagy lehetősége az első félidőben. Nekünk volt egy kontránk, amit óriási bravúrral védett a kapusuk. A lefújás előtt szögletből a legrosszabbkor kaptunk egy gólt. A második félidőben próbáltunk váltani, de ma nem voltunk elég hatékonyak, így a Végegyháza megérdemelten győzött. Tisztesen helytállt a csapat.

Nagyszénás SE–Sarkadi Kinizsi LE 10–0 (4–0)

Nagyszénás, 100 néző. V.: Sándor G. Nagyszénás: Magony – Godár (Leszkó), Szlovák, Takács M. (Lévai), Libor, Kukovecz, Simon L. (Péter), Kókai Á. (Kiss Z.), Nagy Sz. D., Kovács L. (Kálmán), Rafaj. Edző: Juhász Norbert. Sarkad: Kurta – Jenei, Kollát, Oláh G., Jánki I., Komlósi, Mezei, Hrabovszki (Szalazsán), Kiss G. (Szabó G.), Diósi, Erdei. Edző: Balogh Csaba.

G.: Kovács L. a 6., Takács a 29., a 79., Nagy Sz. D. a 39., a 41., a 76., a 83., Péter a 72., Szlovák a 86., Rafaj a 89. percben. Kiállítva: Oláh G. ( a 62., Jánki I. (mindkettő sárga lap után) a 69. percben. Jó: az egész csapat, ill. Kurta, Erdei.

Juhász Norbert: – Néhány helyzetet ugyan kihagytunk, de még így megérdemelten nyertünk ilyen arányban is. Balogh Csaba: – Nagyon nehéz ilyenkor bármit mondani. Remélem, elgondolkodnak azok, akik ezt az osztályt akarták a Sarkadnak. Gratulálok a Szénásnak! Asztalos Gábor

Mesterlövészek A megyei I. osztály góllövőlistája 7 gólos: Miszlai (Orosházi MTK ULE 1913). 6 gólos: László L. (Szeghalom), Hanea, Sebők (Gyomaendrőd). 5 gólos: Endrefalvi (Orosházi MTK ULE 1913), Nagy Sz. D. (Nagyszénás). 4 gólos: Péter, Takács M. (Nagyszénás), Bány (Szarvas). 3 gólos: Bondár (Gyula), Lugasi M. (Végegyháza), Harangozó (Orosházi MTK-ULE 1913), Varga V. (Medgyesbodzás), Mészáros, Darányi (Szeghalom). 2 gólos: Szabó Ákos (Orosházi MTK ULE 1913), Berta (Gyomaendrőd), Németh T., Bencsik Cs. (Jamina), Jánki I. (Sarkad), Bojtos (Végegyháza), Nagy G. (Gyula), Dunai, Tokaji (Medgyesbodzás), Marton (Szeghalom), Kiri M. (Szarvas). 1 gólos: Hunya (Gyomaendrőd), Komlósi, Kollát (Sarkad), Furár, Kerekes, Zima, Styecz B., Czvalinga (Szarvas), Kasuba, Szabó Áron, Huszár, Gedó, Vincze (Orosházi MTK ULE 1913), Mező, Papp Zs., Seres (Szeghalom), Jepure, Juhász, Novák, Nagy L. (Medgyesbodzás), Mezei, Komlósi (Sarkad), Kálmán, Leszkó, Kiss Z., Simon, Kovács L., Szlovák, Rafaj (Nagyszénás), Gazsi, Balogh M., Tanner, Pohl, Péli (Végegyháza), Kovács I., Ökrös (Jamina), Farkas Á., Varga Z., Zsilák Mátyás, Kovács Zs., Radics, Kiss T., Lőrinci (Gyula).

Következik

A megyei I. osztályban a 7. forduló következik.

Szeptember 24., szombat, 16.00: Gyomaendrődi FC–Gyulai TFC, Szeghalmi FC–Szarvasi FC, Medgyesbodzás SE–Jamina SE, Orosházi MTK-ULE 1913–Nagyszénás SE. Szeptember 25., vasárnap, 16.00: Sarkadi Kinizsi LE–Végegyházi SE.