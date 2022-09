A csabaiak 3–3-as döntetlent játszottak egy héttel ezelőtt a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégeként úgy, hogy a 83. percben még vezettek. A két pont elvesztése nyilvánvalóan csalódás játékosnak és szurkolónak egyaránt, de nézhetjük úgy is, hogy a lila-fehérek egy esélyesebb gárda otthonából csentek pontot. A hetek óta tapasztalható akarat, motiváció és a szervezett futball mindenképpen biztató.

A csabaiak soron következő ellenfele, a 6. forduló után edzőt váltó Budafoki MTE sokkal nehezebb helyzetben van, mint a 12. helyen álló viharsarki gárda. Számukra csak a győzelem elfogadható hazai pályán úgy, hogy ebben a szezonban még ilyen eseménynek nem örülhettek. A nyomás is inkább rájuk nehezedik, a csabai lilák pedig játszhatják azt, amit ilyen helyzetben idegenben kell és tud. Egyébként van törleszteni valója a csabai legénységnek, emlékezzünk: idén május 15-én a lilák számára is létfontosságú mérkőzésen 2–0-ra a budafokiak győztek, így az utolsó körre maradt a döntés, hogy marad-e az NB II-ben az Előre.

– Mindenképpen a három pont megszerzése a cél Budafokon is, mint bármelyik más meccsen – mondta a klub honlapján Brlázs Gábor, a csabaiak vezetőedzője. – Nagyon nehéz mérkőzésre számíthatunk, hiszen bár még nyeretlenek, hazai pályán idén nem kaptak ki. Nekik is minden egyes pontra égető szükségük van. Talán mi egy kicsit kedvezőbb pozícióból várjuk a fordulót, de ez semmit sem jelent ebben a fázisban. Kiélezett, harcos mérkőzésre számítok, de mindentől függetlenül a győzelemért utazunk a fővárosba. Vannak nekünk is hiányzóink, azaz közel sem teljes a keretünk, de így is meg kell tudnunk oldani a feladatot.

Színes lapok miatt egyik csapatnál sem lesz eltiltott, veszélyeztetett helyzetben a négy sárgás csabai Kitl Miklós van.

A vasárnap 16 órakor kezdődő mérkőzés játékvezetője Rúsz Márton lesz, segítőinek Berényi Ákost és Márkus Pétert jelölték ki.