Három arany és két ezüstérem a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club versenyzőinek mérlege a hétvégi 2022-es Atlétikai Magyar Szuper Liga döntőjében. Márton Anita duplázott, gyaloglásban pedig Oláh Barbara nyakába akasztottak aranyérmet a Győri Olimpiai Sportparkban.

A női súlylökésnek toronymagasan Márton Anita volt a legnagyobb esélyese, aki 17,15 métert dobott hatodikra, és ezzel be is biztosította győzelmét. A második helyen a szegedi Veiland Violetta zárt 15,66 méterrel. Anita diszkoszvetésben is elindult és a kavargó szél ellenére magabiztosan, nagy fölénnyel nyerte meg a versenyt. Csabai győzelem született a női 10 000 méteres gyaloglásban is, ahol Oláh Barbara diadalmaskodott 48:30,67 perces időeredménnyel.

Nemcsak a távval vívott izgalmas versenyt Tóth Sándor mester tanítványa, Karsai Gábor 5000 m-en, hanem a kavargó széllel és a hűvös esővel is. Felváltva vezettek a pécsi Lomb Ádámmal, s a végén a pécsi versenyző került ki győztesen, de Gábor kitűnő időt, egyéni csúcsot ért el.

A rúdugró lányok is az égi elemekkel küzdöttek, és dicséretes helyezést értek el a felnőtt mezőnyben.

Remekeltek a viharsarki klub sprinterei is. A több mint egy esztendős kihagyás után az elmúlt héten újra versenyző Nadj Levente egy másodperccel jobb időt futott a 400 méteres síkfutásban, mint a pápai viadalon és 47,68 másodperces ideje ezüstérmet ért. Klubtársa, Steigerwald Ernő 48,05-el a negyedik helyen ért célba. A kétnapos versenyt a férfi 200 m-es döntő zárta, ami szintén érdekesen alakult, hiszen az indítók hibája miatt mintegy 160 métert futott a mezőny, mire leállították őket. Steigerwald Ernő az első rajtot jól elkapta, a másodiknál kicsit gyengébben kezdett, de csupán egy századdal maradt el a legjobb idejétől.

A Kopp Békéscsabai AC eredményei. Női. Súlylökés: 1. Márton Anita 17,15 m. Diszkoszvetés: 1. Márton Anita 55,40 m. 10 ezer méteres gyaloglás: 1. Oláh Barbara 48:30,67. Rúdugrás: 5. Erős Eszter 3,45 m, 6. Döme Adél 3,25 m.

Férfi. 200 m: 4. Steigerwald Ernő 21,25. 400 m: 2. Nadj Levente 47,68, 4. Steigerwald Ernő 48,05. 5000 m: 2. Karsai Gábor 14:19,19.

Karsai Gábor /511-es rajtszámmal/

Győr városa adott otthont az U16-os magyar bajnokságnak is, ahol rúdugrásban és magasugrásban indultak és szerepeltek jól a békéscsabai atléták. Kovács Patrícia 3,30 méterrel győzött, Czipa Vivien 2,90 méterrel, új egyéni csúccsal negyedik.

Kovács Patrícia

– Az évad legfontosabb versenyén ügyesen szerepeltek a lányok a helyezésekkel elégedett vagyok, az eredményekkel azonban még egy kicsit adósak – értékelt Bagi Árpád edző. – Sajnálatos módon az egyik versenyzőnk lebetegedett, de bízok benne, hogy a két hét múlva rendezendő csapatbajnokságon a dobogós helyek valamelyikért küzdhetünk.

Jól teljesített Adorján László tanítványa, Budai Bálint is, aki magasugrásban 1,69 méterrel negyedik lett.