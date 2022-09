NB I B-s női mérkőzés. Orosháza, 200 néző. V: Kovács-Sebők, Vastag-Réti

ONKC: Bálint A. – Bíró P. 2, Iván E. 5, Kenyeres B. 5, Mikula 2, Vörös 2 (2), Ludvig 4. Csere: Gara, Ács 2, Baráth 3, Repák 4, Bedron 1. Vezetőedző: Morva Zoltán

FTC U19: Imre Sz., Mászáros V. – Szabó Laura 1, Horváth F. 5, Papp D., Török F., Arany V., Tóth Anna 3, Majoros 1, Szalai P. 2, Kármán 2, Buzsáki 2, Szabó Aida 5 (3). Vezetőedző: Illés Márton

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–2. 7. p.: 4–4. 12. p.: 8–6. 20. p.: 10–10. 25. p.: 13–12. 37. p.: 20–16. 47. p: 22–19. 52. p.: 26–19. Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 4/3

MorvaZoltán: – Átszakadt a gát, végre pontokat szereztünk. Az előző két mérkőzésen is azt éreztem, hogy szakaszokban nagyon jól játszunk, de probléma volt, hogy akadt egy-egy tízperces periódus támadásban, amikor nem tudtunk gólt lőni és az ellenfél átvette a vezetést. Ez lelkileg megtörte a csapatot. Most viszont végig kontrolláltuk a meccset és a cserepadról beszállók is segítettek.