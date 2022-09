Labdarúgás - Megye I. 59 perce

Gyengébb játékkal is nyert az OMTK

Labdarúgás Csonka fordulót rendeztek a hétvégén, a három találkozóból két helyszínen vendéggyőzelem született. A Gyomaendrőd–Gyula rangadón is, melyen a látogatók a hajrában lőtt két góllal biztosították be a győzelmüket. Orosházán a ráadásban lőtt találat döntött a hazai csapat javára, amely hét játéknap után is százszázalékos.

Illusztráció Forrás: shutterstock.com

Gyomaendrődi FC–Gyulai TFC 1–4 (0–1) Megyei I. osztályú mérkőzés. Gyomaendrőd, 100 néző. V.: Bakos. Gyomaendrőd: Soczó – Bartik, Miklavicz (Dávid), Valach, Forgács (Kókai), Szabó P., Kovács A. (Molnár T.), Berta, Hunya, Hanea (Pásztor), Sebők. Edző: Tasi Róbert. Gyula: Jakab – Nagy S., Nyéki (Repisky), Kártyás, Farkas Á., Nagy G. (Magyar), Bondár (Kiss T.), Vágási, Kovács Zsolt, Varga Z. (Lőrinczi), Zsilák Mátyás (Piss). Edző: Sajben Gábor. G.: Sebők a 68., ill. Nagy S. a 19., Bondár a 47., Farkas Á. A 86., Repisky a 92. percben. Jó: Soczó, ill. Nagy S., Nagy G., Kártyás, Kovács Zsolt. Tasi Róbert: – Gyenge színvonalú volt, sajnos nem éreztük át, hogy mekkora lehetőség előtt állunk. Enerváltan és lassan játszottunk. Megérdemelt vendégsiker született. Jó játékvezetés. Sajben Gábor: – Ha a helyzeteket berúgjuk, nagyobb arányban is nyerhettünk volna, de így is megérdemelt, értékes a győzelem. Sok sikert kívánunk a fiatal gyomai csapatnak! T. R. Szeghalmi FC–Szarvasi FC 1–3 (1–2) Szeghalom, 200 néző. V.: Fekete. Szeghalom: Vastagh – Tatár, Cserna D., Mészáros, Mező (Tóth Z.), Papp Zs., László L. (Komódi), Polonio-Guerreiro, László A. (Marton), Darányi, Takács J. Edző: Boruzs István. Szarvas: Köteles – Zima (Pilán R.), Furár, Polonszki, Bány, Simon (Deli), Kiri M., Magyar (Kerekes), Pilán M., Zahorán (Styecz B.), Czvalinga. Edző: Somogyi János. G.: Polonio-Guerreiro a 21., ill. Zima a 10., Pilán M. a 45., Bány a 78. percben. Jó: Cserna R., Mészáros, Papp Zs., László L., László A., ill. Pilán M., Pilán R., Zima, Bány, Furár. Boruzs István: – Úgy kaptunk ki, hogy a kezdőben többen is betegen vállalták a játékot. Az első félidő utolsó percében nem szabadna gólt kapni és jó lenne végre ha a kapufáról befelé pattannának a lövések. Az előttünk álló hetekben vért fogunk izzadni és még több munkára van szükség, mert előbbre kell jutni a tabellán. Somogyi János: – Az első félidőben remekül játszottunk, viszont nyílt maradt a mérkőzés, mert a helyzeteink nagy részét kihagytuk. A második felvonásban a hazai csapat is feljavult, így egy igazán élvezetes meccsen tudtunk fontos győzelmet aratni. Zsombok János

Orosházi MTK-ULE 1913–Nagyszénás SE 1–0 (0–0) Orosháza, 350 néző. V.: Hajdú. Orosháza: Marunák – Huszár, Kasuba, Szabó Ákos, Harangozó (Fehér), Darida, Szabó Áron, Endrefalvi, Miszlai, Gedó (Vincze), Selmeczy (Papp M.). Edző: Buza Barnabás. Nagyszénás: Magony – Godár, Szlovák, Takács, Libor, Kukovecz, Simon L. (Liska), Nagy Sz. D., Kovács L. (Péter), Rafaj (Kókai Á.), Márk. Edző: Juhász Norbert. A mérkőzés előtt egyperces gyászszünetet tartott a napokban elhunyt Restály György, az Orosháza FC egykori ügyvezetője emlékére. G.: Huszár a 90. percben. Jó: Huszár, Kasuba, Papp M., ill. Magony, Kukovecz, Nagy Sz. D., Szlovák. A 80. percben Miszlai László büntetőt hibázott. Buza Barnabás: – Nem játszottunk jól, talán enerváltak is voltunk, de így is az egész mérkőzést uraltuk. Egy-egy kontrát olyan faultokkal kellett megállítani, ami benne van a futballban. Már az első félidőben volt három-négy olyan ziccerünk, amelyekből meg kellett volna szereznünk a vezetést. A csapat végig bízott a három pontot érő gól megszerzésében, ami a végén meg is született. Juhász Norbert: – Mindent egybevetve a döntetlen reálisabb eredmény lett volna. Egy-két piros benne maradt a meccsben. B. B. A Medgyesbodzás SE–Jamina SE mérkőzést október 20-ra halasztották. A Sarkadi Kinizsi LE–Végegyházi SE mérkőzés elmaradt, mert a sarkadiak betegségek, sérülések miatt nem tudtak kiállni. A mérkőzés 3 pontját 3–0-ás eredménnyel a Végegyháza javára igazolják. Mesterlövészek A megyei I. osztály góllövőlistája 7 gólos: Miszlai (Orosházi MTK ULE 1913), Sebők (Gyomaendrőd). 6 gólos: László L. (Szeghalom), Hanea (Gyomaendrőd). 5 gólos: Endrefalvi (Orosházi MTK ULE 1913), Nagy Sz. D. (Nagyszénás), Bány (Szarvas). 4 gólos: Bondár (Gyula), Péter, Takács M. (Nagyszénás). 3 gólos: Lugasi M. (Végegyháza), Harangozó (Orosházi MTK-ULE 1913), Varga V. (Medgyesbodzás), Mészáros, Darányi (Szeghalom). 2 gólos: Szabó Ákos, Huszár (Orosházi MTK ULE 1913), Berta (Gyomaendrőd), Németh T., Bencsik Cs. (Jamina), Jánki I. (Sarkad), Bojtos (Végegyháza), Nagy G., Farkas Á. (Gyula), Dunai, Tokaji (Medgyesbodzás), Marton (Szeghalom), Zima, Kiri M. (Szarvas). 1 gólos: Hunya (Gyomaendrőd), Komlósi, Kollát (Sarkad), Furár, Kerekes, Styecz B., Czvalinga, Pilán M. (Szarvas), Kasuba, Szabó Áron, Gedó, Vincze (Orosházi MTK ULE 1913), Mező, Papp Zs., Seres, Polonio-Guerreiro (Szeghalom), Jepure, Juhász, Novák, Nagy L. (Medgyesbodzás), Mezei, Komlósi (Sarkad), Kálmán, Leszkó, Kiss Z., Simon, Kovács L., Szlovák, Rafaj (Nagyszénás), Gazsi, Balogh M., Tanner, Pohl, Péli (Végegyháza), Kovács I., Ökrös (Jamina), Nagy S., Kiss T., Varga Z., Zsilák Mátyás, Kovács Zs., Radics, Lőrinci, Repisky (Gyula). A megyei I. o. állása 1. OMTK-ULE 7 — — 22—3 21 2. Végegyháza 4 2 — 10—5 14 3. Gyulai TFC 4 1 2 16—7 13 4. Szarvas 4 1 2 14—9 13 5. Gyomaendrőd 3 2 2 16—18 11 6. Szeghalom 3 — 4 18–19 9 7. Nagyszénás 2 2 3 20—10 8 8. Medgyesbodzás 1 2 3 11—15 5 9. Jamina SE — — 6 6—18 0 10.Sarkadi KLE — — 6 6—35 0 Következik A megyei I. osztályban a 8. forduló következik: Október 1., 15.00: Szeghalmi FC–Orosházi MTK-ULE 1913, Szarvasi FC–Gyomaendrődi FC, Gyulai TFC–Medgyesbodzás SE, Jamina SE–Sarkadi Kinizsi LE, Végegyházi SE–Nagyszénás SE.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!