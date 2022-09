Gréta másnap a juniorok Magyar Kupájában is érdekelt volt, itt már többen, 166-an jelentkeztek a pástokra. A békéscsabai lány itt is jól vette az akadályokat, be is jutott a nyolcas döntőbe, ahol ugyan megállították, de az 5. hely így sem számít rossz eredménynek.

Partali Csaba, a junior válogatott edzője szerint új időszámítás kezdődik a korosztályban, de ahogy a Magyar Vívó Szövetség honlapján fogalmazott, korántsem a nulláról indulnak.

– Két jelenlegi juniornak már volt világkupa-döntője, Gachályi Gréta és Salamon Réka tagja volt az Eb-aranyérmes válogatottnak, és akadnak további tehetségeink. Szerintem hatalmas harc lesz a csapatba kerülésért, melyet elsősorban a nemzetközi eredmények döntenek majd el.

A versenyt ezúttal az FTC-s Szarvas Rita nyerte, aki a döntőben az FTC-s Wimmer Dorinát verte egy tussal.

Ketten is a tizenhat között Belevágtak az új versenyszezonba a Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület fiataljai is. A Gerevich-Kovács-Kárpáti körverseny 1. fordulójában, egyben Budapest Bajnokságon ötfős minicsapattal vettek részt az újonc korosztályban. A legjobban Matuz Réka és Tóth Ádám szerepelt, mindketten bejutottak a legjobb 16 közé és ott mindkét vívó a 16. helyen zárt. További orosházi eredmények. Leányok: 21. Sárközi Gabriella, 22. Alzubi Maryam. Fiúk: 41. Kovács Kristóf. – Kicsit korai volt még ez a verseny, még nem vagyunk igazán topformában, a verseny megmutatta a hibáinkat – összegzett Nagy Nándor, a Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület edzője.