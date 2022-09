Szeptember 10., szombat, 16.30

Gyomaendrődi FC(4.)–Végegyházi SE (3.)

Tasi Róbert, a Gyomaendrődi FC edzője: – Vegyes érzések munkálkodtak bennem Nagyszénáson az elmúlt hétvégén. Nem volt könnyű mérkőzés, de végig kézben tartottuk az irányítást és a kiállítás is minket segített. Véleményem szerint a Végegyháza jobb csapat, mint a mostani éllovas Orosháza. Bár a kupamérkőzés nem biztos, hogy a legjobbkor jött, egy edzésnél talán többet ért. Nagyon nehéz lesz még itthon is a Végegyháza ellen, mert jó és stabil csapat, kiválóan védekeznek.

Balázs József, a Végegyházi SE edzője: – Szeretnénk tanulni a hibáinkból és mindenképpen győzni szeretnénk Gyomaendrődön. Figyelmesebben kell játszanunk. Kevés az információm a bajnokságnak új edzővel nekivágó ellenfélről. Vélhetően új stílussal próbálkoznak, igyekeznek majd visszaállni és kontrákra játszani. Stabil csapatnak gondolom, meg kell bontani a védekezésüket. Szoros eredmény lesz, ebben biztos vagyok. Sajnos lesznek hiányzóink, így Dajcs Ádám betegség és Lugasi József térdsérülés miatt.

Szeghalmi FC (5.)–Jamina SE (10.)

Boruzs István, a Szeghalmi FC edzője: – Remekül kezdtük a bajnokságot, de a legutóbbi két mérkőzésünkön nem sikerült pontot sem szereznünk. Mivel kupameccs is volt a heti programunkban, ezért változtattunk a szokásos felkészülésünkön is. A legutóbbi mérkőzésen mutatott hozzáállást várom el a csapattól, mert csak úgy lehet keresnivalónk. Annak ellenére, hogy jelenleg a Jamina a sereghajtó, cseppet sem számítok könnyű meccsre, mert szerintem egy remekül felkészített és taktikus csapatról van szó.

Szarvasi FC (2.)–Gyulai TC (6.)

Somogyi János, a Szarvasi FC edzője: – Veretes ellenfélre számítok, láttam őket játszani. Bár fiatal csapatról beszélünk, a Nagy Sándor–Nyéki Boldizsár–Nagy Gergely tengely rutinos, utóbbi eredményes is volt a Jamina ellen. Nem ígérkezik könnyű mérkőzésnek a szombati, ám szeretnénk lépést tartani az Orosházával. Az idegenbeli mérkőzéseink jobban sikerültek, nyertünk Nagyszénáson és Jaminában is, de hazai pályán is jól akarunk szerepelni. Az akarat rendben van, s kellemes helyzet, hogy tizenöt-tizenhat játékos pályázik egyforma eséllyel a kezdőbe.

Medgyesbodzás SE (8.)–Nagyszénás SE (7.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – Mindkét csapatnak van esélye a pontszerzésre. Ők is jól játsszák a kontrákat, a védekezésből támadásba való átmenetet. Sajnos sok gólt kaptunk, de a legtöbbet szerzők között is ott vagyunk, utóbbi nem volt jellemző ránk. Az eddigi teljesítményünkkel meg vagyunk elégedve. Van egy felállásunk, ami egyelőre sikeres és rendelkezünk minőségi cserékkel is. A Nagyszénás ellen nehéz győzni, meglepetésnek számít, hogy legutóbb a hazai mérkőzésüket elveszítették, ugyanakkor korábban Szeghalmon hét gólt rúgtak.

Orosházi MTK-ULE 1913 (1.)–Sarkadi Kinizsi LE (9.)

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE 1913 edzője: – Amit elterveztünk, azt eddig elértük, s a csapatot is lassan összerakjuk. A Sarkad erősített a nyáron, de mégsem szerepel jobban, mint tavaly. A hétvégén a jó és eredményes játékban bízom. Azt látjuk, hogy a megújult Mátrai Sándor Stadion minden csapatra jó hatással van, mindenkinek ad egy pluszt. Legutóbb volt egy-két jó beszállónk a padról, így például Csőke Norbi, megnehezítve a csapat összeállításánál a gondunkat. Nem féltem a csapatot, s ha addig nem lesz sérülés, a legjobb kerettel állhatunk ki. Szeretnénk már a mérkőzés elején gólt lőni, hogy azután még nyugodtabban játszhassunk.