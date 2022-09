Tíz évvel később az Előre a játékosként 102-szeres válogatott, olimpiai negyedik, világbajnoki bronzérmes Csulik Pálné Bozó Éva (aki az 1982-es együttesben is játszott) irányításával zárt harmadikként az élvonalban 32 ponttal, 10 vereség mellett 15 győzelmet és 2 döntetlent elérve az idényben. A mai napig ezek az ENKSE-történelem legjobb bajnoki helyezései.

A második játékrészben mintha mindkét együttes idegesebb lett volna, a feszültebb hangulatban és a fokozottabb iramban többet rontottak a játékosok, érződött, hogy a csabaiaknak és a fehérváriaknak is rendkívül lényeges a két bajnoki pont megszerzése. Razum tartotta a jó formáját, védéseivel stabilitást adott csapatának, a szerb válogatott jobbátlövő, Marija Lanisztanin pedig biztos kézzel lőtt, így a Csaba az utolsó tíz percre fordulva is őrizte egy-két gólos előnyt. Az FKC-t azonban nem lehetett lerázni, három gyors találattal meg tudta fordítani az állást. Az idegtépő és fordulatos hajrában tovább fokozódtak az izgalmak, az 55. percben Gyimesi bravúros góljával ismét a Békéscsaba vezetett, 22–21 volt az állás, ám három perccel a vége előtt már a Fehérvár lépett el 22–23-ra. Az utolsó percbe 24–23-as vendégvezetésnél léptünk be, majd emberelőnybe került az Előre, ám Pijevic védett, így az utolsó másodpercekben még betaláló Alba végül mindkét pontot elvitte a Viharsarokból.

Nagy kár érte, mert a játék összképe alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna a rendkívül tanulságos találkozón…