– Közeleg a budapesti atlétikai világbajnokság. Tavaly novemberben bejelentette a visszavonulását. Nem fért volna be a sportolói pályafutásába ez a nagy világesemény?

– Nagyon sokat kellett gondolkozni, nem volt egyszerű meghozni ezt a döntést, egyértelműen a hazai világbajnokságon való rajthoz állás lett volna a pályafutásom egyik csúcspontja. Nagyon sokat álmodtam, és fogok is álmodni róla, azonban be kellett ismernem azt, hogy a térdsérülésemet követően már nem tudok olyan színvonalat képviselni, amit magamtól elvárnék, illetve tőlem elvárna a sportszakma. Emiatt döntöttem úgy, hogy akármekkora álomról is legyen szó, így nem szeretném vállalni a versenyzést. Ennek csak akkor lett volna értelme, ha mind a nézőket, mind a szakembereket és atlétikát kompromisszum nélkül ki lehet szolgálni. Erre sajnos már nem voltam készen, ezért úgy döntöttem, hogy elkezdem egy teljesen más területen szolgálni a sportot és az atlétikát. Ez a tevékenység el is kezdődött, vagyis jó ütemben történt a váltás.

– Mekkora jelentősége van annak, hogy egy ekkora világeseményt, mint az atlétikai világbajnokság, Budapesten rendeznek meg?

– Az atlétikai világbajnokság Magyarország valaha rendezett legnagyobb, a világ harmadik legnagyobb sporteseménye lesz, amit közel másfél milliárd ember fog világszerte megnézni. Több mint kétszáz ország sportolói érkeznek majd Budapestre. Elképesztően sok szurkolót, atlétikát kedvelőt vár Magyarország. Ennek megrendezése óriási szakmai feladat és remélhetőleg az atlétika, mint sportág is sokat fog ebből profitálni.

– Öt évvel ezelőtt vehette át az állatorvosi diplomáját. Mikor fér bele az idejébe, hogy valamikor nyit egy állatorvosi praxist?

– Most nyilván nyilván nem fér bele, hogy az állatorvosi hivatásra időt szánjak, hiszen a sport több időt is igénybe venne, mint amennyi rendelkezésre áll, így az állatorvoslás háttérbe szorul, de nem szűntem meg állatorvosként létezni. Hogy mikor fogok valaha is állatokkal foglalkozni, azt még én sem tudom.