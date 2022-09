Kézilabda 1 órája

Egy góllal nyert a Köröstarcsa

A végén kell vezetni – mondják. Bár a Köröstarcsa kondorosi mérkőzés elején is vezetett, az NB II-es férfi kézilabda megyei rangadó jelentős részében a hazaiaknál volt az előny. A véghajrában azonban újra a vendég ragadták magukhoz a kezdeményezést is el is vitték a két pontot. A hölgyeknél csupán a Szeghalomnak termett babér, míg a Szarvas egy pontot szerzett – a bajnokság során az elsőt.

Fotós: Imre György

Köröstarcsai sikerrel zárult a Békés megyei rangadó Kondoroson. Pedig az első félidő még a hazaiaké volt, ám a szünet után keményebben védekező tarcsaiak felzárkóztak, fordítottak és eseménydús, de sportszerű végjátékban a helyzeteit pontosabban kihasználva meg is nyerték a mérkőzést. Hiába játszottak gyorsan a békési fiatalok, nem bírtak az erőnlétileg előrébb tartó Kunszentmártonnal. Mindent megtett a tartalékos Újkígyós Makón, de csak egyszer vezettek, Bujtáréktól minimális különbséggel, de kikaptak. Kondorosi KK–Köröstarcsai KSK 21–22 (15–10) NB II-es kézilabda-mérkőzés. Férfi. Kondoros, 100 néző. V.: Bíró, Gadnai. Kondoros: Sztancsik – Padla, Ambrus 1, Papp K. 10, Gazsó 2, Kovács A. 2 (1), Ravasz 4. Cs.: Szebegyinszki (kapus), Istenes L., Hanyecz, Krajcsovicz 2, Istenes I., Kasnyik V., Kasnyik T. Edző: Kósa Balázs. Köröstarcsa: Pankotai – Molnár K. 1, Polgár T., Kecskés 8 (1), Kovács I. 1, Oláh 5, Lőrinczi 5. Cs.: Domokos (kapus), Kovács L., Pap 2. Edző: Molnár Zoltán. Kiállítások: 0, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/1, ill. 3/1. Békési FKC U23–Kunszentmártoni KSK 35–38 (17–18) NB II, férfi. Békés, 50 néző. V.: Frank, Mucza. Békés: Fejes – Petrus 1, Fekete B. 9 (7), Szabó G. 4 (1), Sütő 3, Murányi Á. 3, Novák 7. Cs.: Nagy-Gáspár, Vígh (kapusok), Csige 3, Lukács, Kóta 1, Nagy Z. 4, Fábián, Furka, Edző: Beliczay József. Kiállítások: 6, ill. 12 perc. Hétméteresek: 8/8, ill. 7/7. Makói KC–Újkígyós KC 31–29 (16–14) NB II, férfi. Makó, 70 néző. V.: V.: Sándor Gy., Szabó B. Újkígyós: Ecker – Harangozó 3, Masa 3, Kádas 9, Ivanics 6, Fekete G. 4 (1), Farkas. Cs.: Kiss N. (kapus), Faragó-Bánfi, Székely, Süli, Marossy, Balázs Á., Mezei G. 4. Edző: Szabó Zsolt. Kiállítások: 6 perc+Tóth J. kizárva, ill. 10 perc. Hétméteresek: 3/3, ill 3/1. A békéscsabai fiatalok kisebb létszámmal, több meghatározó játékost nélkülözve álltak ki a kelebiai mérkőzésre. A bajnokesélyes Bácsalmás már az első félidőben jelentős előnyre tett szert és végül nyert is. Legjobbjuk a gyomaendrődi nevelésű Kovács Szolanzs volt 15 góllal. A 18. percben még 9–8-ra a gyulaiak vezettek Lajosmizsén, ám a hazaiak fordítottak és innen a vendégek csak futottak az eredmény után. Rossz védekezésüknek és a pontatlan támadásuknak köszönhetően már nem tudtak közelebb kerülni vendéglátóikhoz. A fiatal orosháziak az első félidőben jól tartották magukat az esélyesebb K. Szeged SE ellen, ám a rutinosabb vendégek a szünet után felülkerekedtek és mindkét pontot begyűjtötték. A két sikertelen mérkőzés után Szegeden pályára lépő szarvasiak végig partiban voltak ellenfelükkel. A Tisza-partiak az 52. percben 22–19-re vezettek, de a hazaiak az 58. percben Hajdu találatával kiegyenlítettek, beállítva a 23–23-as végeredményt. A játéknapon a Szeghalom volt az egyetlen Békés megyei csapat, amelyik győzni tudott, ráadásul meggyőző játékkal, végig irányítva a Mezőtúr elleni mérkőzést. A csorvásiak mindent megtettek a bajnokesélyes Euronovex ellen, de a vendégek már az első félidőben 4 gólos előnyt harcoltak ki. A szünet után igyekezett a CSSK, egy pillanatra még a vezetést is átvette, ám a látogatók belehúztak és meg is nyerték a mérkőzést. Bácsalmási PVSE–Békéscsabai Előre NKSE U22 37–28 (19–11) NB II, női. Kelebia. V.: Grézló, Miklós. Békéscsaba U22: Petrovszki N. – Pétervári, Majoros 9, Fazekas 2, Ancsin 7, Weigert 2, Sándor 5. Cs.: Áchim, Csányi 1, Csikós 1, Gajdács, Kiss F. 1, Szűcs. Edző: Fábián Csaba. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 1/0. Mizse KC–Gyulasport NKft. 28–24 (15–11) NB II, női. Lajosmizse, 60 néző. V.: Serfőző K., Serfőző R. Gyula: Mike – Hős 5 (1), Kovács K. 3, Milyó 2 (1), Nagy P. 2, Szabó K. 3, Szögi 6 (1). Cs.: Antal (kapus), Ladics 2, Farkasinszki D., Lukács 1, Szalkai, Németh Cs., Kertes. Edző: Zöldi-Tóth Katalin. Kiállítások: 10, ill. 10 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3. Orosházi NKC U22–K. Szeged SE 19–28 (11–13) NB II, női. Orosháza, 50 néző. V.: Bálint, Török. Orosháza U22: Kovács J. – Balaskó, Kollár 2, Forrás 7 (3), Keszeli, Prozlik 2 (2), Leczkési 2. Cs.: Cseh (kapus), Csompora 1, Jáhn 3, Ladocsi 1, Mészáros 1, Polovits E., Polovits P. Edző: Nagy Ferenc. Kiállítások: 10, ill. 14 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 4/4. PC Trade Szeged NKE–Szarvasi NKK 23–23 (11–10) NB II, női. Szeged, 50 néző. V.: Horváth, Takács. Szarvas: Nagy B. – Buzási 1, Balogh V. 2, Papp Zs. 8 (5), Hajdu 6, Török, Nagy E. 2. Cs.: Skorka (kapus), Fodor, Kovács B. 2, Óvári, Száva, Szöllősi 2, Tasgyik, Trnyik. Edző: Száva Flórián. Kiállítások: 4, perc 4+Nagy E. kizárva. Hétméteresek: 7/3, ill. 8/5. Szeghalmi NKC–Mezőtúri AFC-Syngenta 31–24 (15–12) NB II, női. Szeghalom, 60 néző. V.: Oláh Edit, Szikszay Judit. Szeghalom: Csizmadia – Kiss V. 1, Tóth J. 2, Hegedűs 5 (2), Petri 6 (1), Körtvélyesi 2, Szijjártó 1. Cs.: Triffa (kapus), Ambrus, Csernyeczki, Hajzer 2, Kotroczó 5, Kovács Sz. 3 (1), Molnár B. 3, Pincés 1. Edző: Zsadányi Sándor. Kiállítások: 14, ill. 18 perc+Ducza kizárva. Hétméteresek: 4/4, ill. 6/6. Csorvási SK–Euronovex USE 28–32 (12–16) NB II, női. Békéscsaba, 70 néző. V.: Babidorics, Reszegi. Csorvás: Zsiga – Márton 2, Baráth B. 4, Kurucz 2, Gelegonya 6, Kereki 3, Ivanics 5. Cs.: Lestyán (kapus), Tóth-Greksza, Zahoránné 2, Mokrán 2, Petrovszki, Gömöri 2, Rusz, Popol, Bíró. Edző: Ivanics-Gyemó Anita, Baráth Lajos. Kiállítások: 10, ill. 12 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 6/5. Az NB II.-es bajnokság állása Férfi: 1. Törökszentmiklósi Székács 6 pont (96–80), 2. Makó 6 (95–82), 3. Pick Szeged U23 4 (88–65), 4. Mezőtúr 4 (93–86), 5. Köröstarcsa 4 (87–84), 6. Újkígyós 2 (87–90), 7. Hajdúszoboszló 2 (88–92), 8. Békési FKC U23 2 (97–103), 9. Kondoros 2 (76–83), 10. Kunszentmárton 2 (95–105), 11. Berettyó MSE 2 (77–94), 12. Szolnok 0 (80–95).

Női: 1. Bácsalmás 6 (103–74), 2. ENUSE 6 (95–72), 3. Szegedi NKE 5 (83–69), 4. Mizse KC 4 (78–68), 5. Békéscsabai ENKSE U22 4 (101–93), 6. Szeghalom 4 (89–84), 7. Gyulasport 2 (84–81), 8. K. Szeged SE 2 (71–84), 9. Csorvás 2 (78–93), 10. Szarvas 1 (73–76), 11. Orosházi NKC U22 0 (73–103), 12. Mezőtúr 0 (62–93).

