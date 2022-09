Az eddigi bajnokok

- 16x: Győr

- 15x: Vasas SC

- 13x: Ferencváros

- 9x: Bp. Spartacus SC

- 5x: Dunaújváros

- 3x: Csepeli Vasas SK, Hargita KC/Építők KC

- 2x: Debreceni VSC

- 1x: VM Füszért, Debreceni Petőfi, Miskolci VSC, Bakony Vegyész

A női kézilabda NB I. 2022–2023-as idényének mezőnye: Győri Audi ETO KC (1.), FTC-Rail Cargo Hungaria (2.), DVSC Schaeffler (3.), Praktiker-Vác (4.), Motherson-Mosonmagyaróvári KC (5.), Siófok KC (6.), Kisvárda Master Good SE (7.), MTK Budapest (8.), Dunaújvárosi Kohász KA (9.), Alba Fehérvár KC (10.), Moyra-Budaörs Handball (11.), Érd (12.), EUbility-Group Békéscsabai Előre NKSE (újonc), NEKA (újonc). (Zárójelben a legutóbbi helyezés szerepel.)

Az 1. forduló programja: Szeptember 2., péntek, 18.00: FTC–Mosonmagyaróvár, DVSC–Fehérvár, Győr–Budaörs. Szeptember 3., szombat, 16.00: NEKA–Érd. 17.00: Dunaújváros–Békéscsaba. 18.00: Kisvárda–MTK, Vác–Siófok.

Vélemények

Termány Rita, az ENKSE balátlövője

Jól haladunk azon az úton amit kijelöltünk magunknak. Az elmúlt hetekben sokat léptünk előre. A védekezésünk egyre jobban kezd összeállni, ami mindig sarkalatos pont, de a mi gyors lerohanásokra épülő játékunk esetében ez végképp kulcsfontosságú. Szeretnék húzótagja lenni az együttesnek, hozni azt a teljesítményt amit elvárnak tőlem, igyekszem a magam elé állított elvárásoknak is megfelelni. A legfőbb célom, hogy jól mutatkozzak be a bajnokságban, visszatérjek a sikeres önmagamhoz, és persze a csapattal is eredményes és jó kézilabdát játszva minél előrébb végezni a tabellán. Izgatottan várom a tétmeccseket és a bajnokság kezdetét.

Marija Agbaba, az ENKSE jobbátlövője

Az elsődleges cél a bennmaradás kiharcolása, de bízom benne, hogy ezenfelül is képesek leszünk meglepetést szerezni és még jobb eredményt elérni. Szeretnék hosszú távon a lehető legjobban játszani, és azon leszek, hogy a maximumot hozzam ki magamból. Bizakodó vagyok, hogy egységes csapatként kellően sikeresek leszünk a bajnokságban.

Marina Razum, az ENKSE kapusa

A lányok mindenben segítik a beilleszkedésem. Nem tagadom, nehéz időszakon vagyok túl, a kisebb sérülésemet követően most minden idegszálammal arra koncentrálok, hogy ismét száz százalékos állapotba kerüljek, így a bajnokságban végig a lehető legjobb formámban tudjak küzdeni a csapatért.

Skaliczki László mesteredző