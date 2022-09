A magyar női nemzeti csapat tehát jó hangulatú mérkőzésen, a papírformának megfelelően, röpke 75 perc alatt elért sima sikerrel búcsúzott a hosszú nyári válogatott időszaktól.

Andreas Vollmer: – Jól kezdtük a mérkőzést, azonban az elején a portugálok még tartották a lépést, utána azonban még inkább sikerült stabilizálni a játékunkat. A hangulat csodálatos volt, így ez nagyon jó zárása lett az Európa-bajnoki selejtezőnek.

Hugo Silva: – Nagyon fiatal a csapatunk, így természetesen a játékunkban benne vannak még a hibák. A tapasztaltabb és erőseb magyar válogatott kihasználta, hogy hullámzóan teljesítettünk. Ettől függetlenül hiszek az együttesünkben és abban, hogy van jövőnk.

Vélemény

Szakmáry Gréta, a magyar válogatott csapatkapitánya:

Amikor az első edzésen beléptem a csarnokba, eszembe jutott sok minden. 2017 óta nem jártam Békéscsabán, de a hangulat ugyanolyan, mint volt. Őszintén megvallva, amikor elkezdődött a mérkőzés, kicsit kirázott a hideg, mert korábban sokszor játszottam az itteni közönség előtt, és még mindig fantasztikus élmény. A lényeg a siker és a már korábban megszerzett továbbjutás, valamint jó érzés volt ismét csapatkapitánynak lenni. Tavaly is és idén is én voltam a legidősebb játékos, sok a fiatal és néha rájuk fér egy kis noszogatás, de persze mindig megtiszteltetés ez a pozíció. Most egy kicsit pihenek, aztán irány Olaszország és az új klubcsapat!

Magyarország–Portugália 3:0 (16, 17, 17)

Európa-bajnoki selejtező, nők, C-csoport, 6. (utolsó) forduló. Békéscsaba, 1600 néző. V: Nastase (román), Porvaznik (szlovák)

Magyarország: Bagyinka 3, Szakmáry 13, Papp O. 4, Németh A. 8, Kiss G. 5, Pintér A. 5. Csere: Tóth F., Juhár D. (liberók), Petőváry 3, Fábián F. 3, Török K. 2, Gyimes. 1 Szövetségi kapitány: Andreas Vollmer

Portugália: Coelho 2, Moura 5, Kavalenka 3, Maia 8, Cavalcanti 5, Durao 1. Csere: M. Rodrigues, Resende (liberók), M. Lopes 4, Clemente 6, A Rodrigues 1, Figueiras 1. Szövetségi kapitány: Hugo Silva

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 4:2, 6:4, 9:6, 12:9, 17:10, 20:12. 2. játszma: 2:2, 4:4, 6:6, 8:8, 16:10, 20:12, 22:13. 3. játszma: 0:3, 3:4, 7:6, 10:8, 16:11, 19:13, 22:15.

A másik mérkőzésen: Ciprus–Ukrajna 0:3 (–15, –14, –17). A csoport végeredménye: 1. Ukrajna 17 pont, 2. Magyarország 13, 3. Portugália 6, 4. Ciprus 0. Az első két helyezett kijutott a 2023-as Európa-bajnokságra.